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Kimya ihracatı iyi yolda

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, bu yılın Temmuz ayında kimya ihracatı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 24.25 artarak 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti

05 Ağustos 2018 Pazar 17:12
Kimya ihracatı iyi yolda

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, kimya ihracatında geçen ay ilk 10'da yer alan ülkeler ABD, Irak, Almanya, Çin, Mısır, İtalya, Hindistan, İngiltere, Fransa ve İsrail oldu. Kimya sanayinin ABD’ye ihracatı, bu yılın Temmuz ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 173.18 artışla 171 milyon 424 bin dolar oldu ve son 5 yılda ABD’ye yapılan en fazla ihracat rakamına ulaşılarak rekor kırıldı. 2018 yılının 7 aylık dönemde ise ABD’ye yapılan ihracat, 568 milyon 782 bin dolar ile Almanya’yı geçerek birinciliğe yükseldi. ABD’ye en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, organik kimyasallar, barut, patlayıcı maddeler ve türevleri, kauçuk, kauçuk eşya ve anorganik kimyasallar ürünleri ihraç edildi.

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı, kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Temmuz ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri, 504 milyon 472 bin 599 dolarlık ihracatla ilk sıraya oturdu.
EKONOMİ SERVİSİ

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