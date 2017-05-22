Kiraz hasadında yüzler gülüyor

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, “Rusya ve Avrupa'ya ihracatımız iyi. Ancak gümrük uyguladığı için Irak alımları durdurdu. Bu da üreticiyi vuracak, fiyatlar düşecektir. İhracat tekrar başlarsa fiyatlarda az bir düşüş yaşanır" dedi. Kemalpaşa İlçesi'nde, geçen yıl yaşanan sağanak yağmur ve dolu, üreticinin kabusu olmuş, ayların emeğini don vurmuştu. Ziraat odası verilerine göre 85 bin dekarlık alanda 7 bin üretici var ve 3 milyona yakın kiraz ağacından 2 milyon 200 bini mahsül verir durumda. Geri kalan bölümü ise halen fidan olarak kabul ediliyor, onlardan kiraz elde edilmiyor. Geçen yıl mart ve nisan aylarında, aşırı soğuk ve sonrasında yaşanan dondan kiraz zarar gördü. İlçede toplam rekolte, 50 bin ton oldu. Bu yıl geçen iki yıldaki aşırı soğuk ve don olaylarını yaşamayan Kemalpaşalı üreticinin, hasatta yüzü güldü. Yüzde 20 oranında artış olacağını tahmin eden üreticiler, toplam 60 bin tondan fazla kiraz elde edecek. Şimdilerde iç piyasaya yönelik ve Irak gibi ülkelere kiraz hasadı yapan üretici, bunları 2 ile 2.5 TL arasında satıyor. Ancak bu kirazlar, pazar tezgahlarına 10 TL'ye kadar çıkan fiyatlarla konuyor. Irak'ın son zamanlarda kiraza gümrük uygulaması üzerine satışlar durdu. İhracat yeniden başlamazsa iç piyasada kirazın ucuzlayabileceği, başlaması halinde ise fiyatların bulunduğu seviyeyi koruyacağı öğrenildi. Ancak Kemalpaşalı üreticini asıl beklentisi ise hasadı kısa süre sonra başlayacak olan 'Napolyon' cinsi kirazda. Bu yıl beklediği rekolteyi elde edecek olan üretici, en kaliteli kiraz durumundaki Napolyon türünü, Rusya ile Avrupa ülkelerine satacak. Bu ürünün yerli piyasada tezgahtaki satış fiyatı 15 TL'den aşağı olmayacak. EKONOMİ SERVİSİ

