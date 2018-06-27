Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96044
ALTIN
185.975
DOLAR
4.6047
STERLİN
6.0626
EURO
5.3441

Kiraz ihracatı rekora koşuyor

​​​​​​​Türkiye’nin kiraz ihracatı Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 184 artışla 53.9 milyon dolara, miktar olarak ise yüzde 165 yükselişle 20 bin 404 tona ulaştı

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:20
Kiraz ihracatı rekora koşuyor

Bu yıl erken hasadın da etkisiyle hızlı başlayan kiraz ihracatında miktar ve değer açısından tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, kiraz ihracatı Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 184 artışla 18 milyon 935 bin dolardan 53 milyon 869 bin dolara, miktar olarak ise yüzde 165 yükselişle 7 bin 713 tondan 20 bin 404 tona ulaştı. Kiraz dış satımında en fazla ihracat 78.7 bin tonla 2016’da gerçekleşmiş ve 182.7 milyon dolar gelir sağlanmıştı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, kirazda ihracatın iyi gittiğini söyledi. Kiraz için en önemli zararı dolunun oluşturabileceğini dile getiren Yazgan, “Mevsimsel aşamaları sıkıntısız atlatabilirsek hem ülkemiz hem de çiftçi adına bu yıl için önemli bir ihracat gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.

Ürün bol ve kaliteli

Yazgan, geçen yıl 65 bin ton kiraz ihracatı yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: “Bu yıl biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. Geçen yıl ürünümüz azdı ve kalitesi çok yüksekti. Bu yıl ürün de bol, kalitesi de gayet iyi. Tek karşılaşabileceğimiz, yağışlar ve dolularla oluşabilecek kalite ve ürün kayıpları. Bu gerçekleşmediği takdirde tahmin ediyorum ki ihracat geçen yıldan fazla olacak. Bu yıl 85 bin ton civarında ihracat gerçekleşebilir. Değer açısından da 200 milyon doları yakalayabiliriz.”

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk gıda ürünleri New York yolcusu
Türk gıda ürünleri New York yolcusu
Jeotermalde potansiyel büyük
Jeotermalde potansiyel büyük
En ucuzu Taşkent
En ucuzu Taşkent
Antalya turizmde 2014 yılını geçti
Antalya turizmde 2014 yılını geçti
Doğalgaza talep artacak
Doğalgaza talep artacak
Antep fıstığında fiyat düştü
Antep fıstığında fiyat düştü
Yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Dolar indi çıktı
Dolar indi çıktı
Ryan Air’dan Dalaman’a ilk sefer
Ryan Air’dan Dalaman’a ilk sefer
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim