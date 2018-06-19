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Kiraz ihracatına Dünya Kupası dopingi

​​​​​​​Uludağ İhracatçılar Birliği verilerine göre, bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi ve hasadın 10 gün civarında erken başlaması kiraz ihracatına olumlu yansıdı

19 Haziran 2018 Salı 17:47
Kiraz ihracatına Dünya Kupası dopingi

2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya’ya kiraz ihracatı, bu yıl 17 Haziran itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 12 bin 900 tona çıktı. Bu yıl 17 Haziran’a kadar toplam kiraz ihracatı da geçen yıla göre yüzde 88 artarak, 45 bin tonu geçti. Türkiye bu yıl kirazdan şu ana kadar 19 milyon doları Rusya’dan olmak üzere 106.4 milyon dolar gelir elde etti. Bu yıl kiraz ihracatında miktar ve gelir açısından rekorlar bekleniyor. HABER MERKEZİ

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