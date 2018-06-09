Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589

Kiraz ihracatında rekor artış

Türkiye, 1 Nisan – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 20 bin 391 ton kiraz ihracatı gerçekleştirdi

09 Haziran 2018 Cumartesi 16:34
Kiraz ihracatında rekor artış

Kiraz ihracatı 2017 yılının aynı döneminde 7 bin 711 ton olarak kayıtlara geçmişti. Kiraz ihracatının miktar bazındaki artışı ise; yüzde 164 oldu. Kiraz ihraç ettiğimiz ülke sayısı 48 olurken, Almanya 29 milyon 709 bin dolarlık kiraz ihracatı ile zirvede yer aldı. Almanya’dan sonra Türk kirazını en çok tercih eden ülke Rusya oldu. Rusya’ya 8 milyon 517 bin dolarlık kiraz gönderildi.

Norveç ise; 4 milyon 602 bin dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında yer aldı. Kiraz ihracatının 2018 yılında Nisan ve Mayıs aylarında başarılı bir seyir izlediğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, son günlerde kiraz fiyatlarındaki dalgalanmanın kısa sürede aşılmasını ve ihracatın bundan sonraki süreçte de katma değerli bir şekilde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye’de Nisan ayında uzun yıllar ortalamalarına göre kurak ve sıcak bir iklim yaşandığına işaret eden Uçak, “Mevsim şartlarından dolayı kiraz 20-25 gün erken olgunlaştı. Mayıs ayında kiraz bölgelerinde yağışlar olunca üretici kirazı bir an önce toplayıp satma telaşına düştü. Piyasaya kiraz arzı çok olunca arz-talep dengesi bozuldu. Şu anda fiyatlar tekrar artışa geçti.

İhracata gidecek kiraz türlerinin fiyatları üreticimizi mutlu edecek seviyeye çıktı. İhracatımızın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında artmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Kiraz üreticilerini ve ihracatçıları panik halinden çıkmaya davet eden Uçak, “Türk ihracatçısı ihraç pazarlarımızda talep gören kirazımızı ihraç edebilecek konumda. 1 Nisan – 31 Mayıs 2018 dönemindeki ihracat performansımız bunun göstergesi” dedi.
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomotivde işler iyi gitmiyor
Otomotivde işler iyi gitmiyor
Türkiye’nin en değerli markası Ford Otosan
Türkiye’nin en değerli markası Ford Otosan
Alışverişte rekor bekleniyor
Alışverişte rekor bekleniyor
Muğla turizm sezonuna hızlı girdi
Muğla turizm sezonuna hızlı girdi
Pistten çıkan uçak moral bozuyor!
Pistten çıkan uçak moral bozuyor!
Gazprom açıkladı... Doğalgaza zam yolda
Gazprom açıkladı... Doğalgaza zam yolda
Araplar İstanbul’da turizmin lokomotifi
Araplar İstanbul’da turizmin lokomotifi
Hekimoğlu: Tüketim olmadan üretim olmaz
Hekimoğlu: Tüketim olmadan üretim olmaz
Kart kullanan 486 bin kişi kıskaçta
Kart kullanan 486 bin kişi kıskaçta
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim