Kiraza Uzakdoğu dopingi

İhracatta özellikle ‘Ziraat 900’ adı verilen cinsiyle dünya pazarında başarıdan başarıya koşan Türk kirazı, Turkish Cargo’nun indirimli fiyatlarla düzenlediği özel seferler sayesinde Uzakdoğu pazarında da hızla yayılıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl ilk kez Türk kirazını lezzeti ve kalitesi bozulmadan Çin sofralarına göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rusya pazarıyla yaşanan sıkıntılar sonrası alternatif pazarlara odaklandıklarını, Çin ve Malezya’da önemli bir atılım gerekleştirdiklerini dile getiren Uçak, bu pazardan gelen ilk tepkilerin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Uçak, şöyle devam etti: “Uzakdoğu’yu gerçekten çok önemsiyoruz. Yaş meyve ve sebze mamullerimizi tanıtmaya ve beğendirmeye uğraşıyoruz. Uçak kargoda da fiyatlar uygun noktaya getirildi. Türk meyvesini, Türk uçaklarıyla tazeliği bozulmadan raflara taze olarak gönderiyoruz. Uçak kargoyla gönderdiğimiz Türk meyveleri, dünyanın en uzak ülkesinde bile farkını ortaya koyuyor. Türk meyvelerine talep artıyor, biz de bunu karşılamaya çalışıyoruz.”

Uçak bulabilseydik...

Kirazda en büyük ihracatçılardan olan Cena Dış Ticaret şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Sağlam da Uzakdoğu pazarının Avrupa ve Rusya’nın ardından kendileri için en önemli pazar haline geldiğini söyledi. Çin, Malezya ve Singapur’a gönderdikleri ürünler için olumlu dönüşler aldıklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti: “Bu sezon Uzakdoğu’ya yaklaşık 40 ton kiraz gönderdik. Şu anda haftada 10 ton gönderiyoruz, uçak bulabilseydik 20-30 ton gönderecektik. Gelecek yıl için şimdiden haftada 20-30 ton gönderecek bir planlama yaptık. Müşterilerimiz bizden memnun, her gün onlardan güzel mesajlar alıyoruz. Özellikle Salihli kirazı diye tabir edilen Ziraat 900 cinsi kirazımız büyük rağbet gördü. Ürünü gönderdiğimiz müşterilerimizden aldığımız videolarda oradaki insanların Türk kirazını almak için sıraya girdiğini gördük, bu da bizi heyecanlandırdı.”

Kiraz üreticisi Ali Ulvi Cerit de Uzakdoğu pazarının etkisiyle ihraç fiyatlarında artış yaşandığını ifade etti.

Rusya ilk sırada

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye genelinden yapılan kiraz ihracatı 1 Ocak-21 Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 116 milyon dolara ulaştı. Almanya, Rusya ve Norveç’in ilk üç sırayı aldığı pazarda Hong Kong’un payı 1.8 milyon dolar, Singapur’un payı 1.3 milyon dolar ve Malezya’nın payı da 503 milyon dolar oldu.