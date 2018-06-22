Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.488
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1894
EURO
5.4311

Kiraza Uzakdoğu dopingi

Avrupa ve Rusya pazarında en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Türk kirazı, yeni girdiği Çin ve Malezya pazarlarında da tüketicinin beğenisini kazandı. Ancak bölgeye kiraz sevkiyatında uçak sıkıntısı yaşanıyor

22 Haziran 2018 Cuma 17:33
Kiraza Uzakdoğu dopingi

İhracatta özellikle ‘Ziraat 900’ adı verilen cinsiyle dünya pazarında başarıdan başarıya koşan Türk kirazı, Turkish Cargo’nun indirimli fiyatlarla düzenlediği özel seferler sayesinde Uzakdoğu pazarında da hızla yayılıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl ilk kez Türk kirazını lezzeti ve kalitesi bozulmadan Çin sofralarına göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rusya pazarıyla yaşanan sıkıntılar sonrası alternatif pazarlara odaklandıklarını, Çin ve Malezya’da önemli bir atılım gerekleştirdiklerini dile getiren Uçak, bu pazardan gelen ilk tepkilerin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Uçak, şöyle devam etti: “Uzakdoğu’yu gerçekten çok önemsiyoruz. Yaş meyve ve sebze mamullerimizi tanıtmaya ve beğendirmeye uğraşıyoruz. Uçak kargoda da fiyatlar uygun noktaya getirildi. Türk meyvesini, Türk uçaklarıyla tazeliği bozulmadan raflara taze olarak gönderiyoruz. Uçak kargoyla gönderdiğimiz Türk meyveleri, dünyanın en uzak ülkesinde bile farkını ortaya koyuyor. Türk meyvelerine talep artıyor, biz de bunu karşılamaya çalışıyoruz.”

Uçak bulabilseydik...

Kirazda en büyük ihracatçılardan olan Cena Dış Ticaret şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Sağlam da Uzakdoğu pazarının Avrupa ve Rusya’nın ardından kendileri için en önemli pazar haline geldiğini söyledi. Çin, Malezya ve Singapur’a gönderdikleri ürünler için olumlu dönüşler aldıklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti: “Bu sezon Uzakdoğu’ya yaklaşık 40 ton kiraz gönderdik. Şu anda haftada 10 ton gönderiyoruz, uçak bulabilseydik 20-30 ton gönderecektik. Gelecek yıl için şimdiden haftada 20-30 ton gönderecek bir planlama yaptık. Müşterilerimiz bizden memnun, her gün onlardan güzel mesajlar alıyoruz. Özellikle Salihli kirazı diye tabir edilen Ziraat 900 cinsi kirazımız büyük rağbet gördü. Ürünü gönderdiğimiz müşterilerimizden aldığımız videolarda oradaki insanların Türk kirazını almak için sıraya girdiğini gördük, bu da bizi heyecanlandırdı.”

Kiraz üreticisi Ali Ulvi Cerit de Uzakdoğu pazarının etkisiyle ihraç fiyatlarında artış yaşandığını ifade etti.

Rusya ilk sırada

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye genelinden yapılan kiraz ihracatı 1 Ocak-21 Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 116 milyon dolara ulaştı. Almanya, Rusya ve Norveç’in ilk üç sırayı aldığı pazarda Hong Kong’un payı 1.8 milyon dolar, Singapur’un payı 1.3 milyon dolar ve Malezya’nın payı da 503 milyon dolar oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arife günü kartlı harcamada rekor
Arife günü kartlı harcamada rekor
Yazlıkçıların gözü Didim’de
Yazlıkçıların gözü Didim’de
Protesto edilen senet tutarı arttı
Protesto edilen senet tutarı arttı
THY, bin pilot alacak
THY, bin pilot alacak
Onlarca oteli sıkıntı bastı
Onlarca oteli sıkıntı bastı
Sanayici düşük kapasite ile çalışıyor
Sanayici düşük kapasite ile çalışıyor
Milyonlarca lira çöpe atılıyor!
Milyonlarca lira çöpe atılıyor!
Hazırgiyimde ödül gecesi
Hazırgiyimde ödül gecesi
İnşaatta işler dip yaptı
İnşaatta işler dip yaptı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim