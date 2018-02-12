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'Kırmızı et'te kırmızı alarm

Türkiye'nin kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 azalışla 1 milyon 126 bin 403 ton oldu. Koyun eti üretimi de bir önceki döneme göre yüzde 21.3 azaldı

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:05
'Kırmızı et'te kırmızı alarm

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'nin Ekim-Aralık dönemine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, 2017'de bir 2016'ya göre yüzde 4 azalışla 1 milyon 126 bin 403 ton olarak gerçekleşti.

Buna göre, geçen yıl Ekim-Aralık döneminde sığır eti üretimi 260 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, Temmuz-Eylül 2017 dönemine göre de yüzde 10.4 gerileme kaydetti.

Koyun etinde çöküş devri

Koyun eti üretimi 26 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi Temmuz-Eylül 2017 dönemine göre yüzde 21.3 azaldı.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, 2017'nin Ekim-Aralık döneminde Temmuz-Eylül 2017 dönemine göre yüzde 12.6 azaldı, 2016 yılının Ekim-Aralık dönemine göre ise yüzde 9.1 arttı.

Söz konusu dönemde bu üretim 295 bin 329 ton olurken, 2017 yılında toplam kırmızı et üretimi önceki yıla göre yüzde 4 azalışla 1 milyon 126 bin 403 ton olarak gerçekleşti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı EtTürkiyeIthalatEtHayvancılık
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