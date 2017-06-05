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Kırmızı mercimek ithalatında şok artış

Karaman merkezli Duru Bulgur'un Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, son dönemde üretim kaybı yaşanan kırmızı mercimekte gün geçtikçe ithalatın arttığını kaydetti

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Kırmızı mercimek ithalatında şok artış

Yeni Mesaj'a yazılı açıklamada bulunan Duru, "2010-2016 yılları arasında kırmızı mercimek ithalatında yüzde 175 artış söz konusudur. Yerli mercimek üretiminde ise 2006 senesine göre 2016'da yüzde 40 üretim kaybı vardır" dedi. Kırmızı mercimeğin rengini Anadolu güneşinden aldığına işaret eden İhsan Duru, şunları kaydetti: "Kırmızı mercimek milli değerimizdir. İthal mercimekten hem daha lezzetli, hem de besin açısından daha üstündür. Yerli mercimeğin rengi ithal mercimeğe göre daha kırmızı, şekli ise daha yuvarlaktır. İthal mercimek ise yassıdır. Yerli mercimek, piştiğinde kıvamı, görüntüsü ve lezzetiyle ithal mercimekten ayrışmaktadır." 

EKONOMİ SERVİSİ
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