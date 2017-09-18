Kırsal kesim yok oluyor

Türkiye'de köyler hızlı bir şekilde boşalıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya hızla kentleşiyor.

Verilere göre 2007 yılında dünya nüfusunun yüzde 49.88’i kırsalda yaşarken, 2017 yılında bu oranın yüzde 45.07’ye düştü.

2007 yılında 6 milyar 673 milyon olan dünya nüfusunun 3 milyar 328 milyonu kırsalda, 3 milyar 344 milyonu ise kentlerde yaşıyordu. Aradan geçen 10 yılda kırsal nüfus sadece 45.2 milyon artarken, kent nüfusu 4 milyar 111 milyona çıktı.

En çok azalan ülkeler

Kırsal nüfus kaybında 135.2 milyonla Çin birinci, 8.1 milyonla Japonya ikinci, 7.6 milyonla Tayland üçüncü, 4.1 milyonla Endonezya dördüncü, 2.9 milyonla Brezilya beşinci, 2 milyonla Almanya altıncı, 1.7 milyonla Ukrayna yedinci, 1 milyon 528 binle Rusya sekizinci, 1 milyon 507 binle Türkiye dokuzuncu, 1 milyon 489 binle İran onuncu sırada yer aldı.

Çin’de kırsal nüfus 2007-2017 döneminde 731.2 milyondan 596 milyona, Japonya’da 15.3 milyondan 7.2 milyona, Tayland’da 39.6 milyondan 32 milyona, Endonezya’da 121.2 milyondan 117.1 milyona, Brezilya’da 31.5 milyondan 28.6 milyona, Almanya’da 22 milyondan 20 milyona, Ukrayna’da 14.9 milyondan 13.2 milyona, Rusya’da 38 milyondan 36.4 milyona, Türkiye’de 21 milyon 562 binden 20 milyon 55 bine geriledi. Türkiye’de 10 yıllık dönemde kırsal nüfus yüzde 30.98’den yüzde 25.64’e indi.

Oransal düşüş yüzde 17.25’i buldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Türkiye'de nüfusun üç-beş büyük şehire, batı ve güney illerimize toplanması son derece yanlıştır. Bugün Ankara ve Kars arasındaki kırsal nüfusta büyük bir azalma vardır. Bunun tersine çevrilmesi, bu bölgede büyük merkezler oluşturulması gerekir. İstanbul, 1923’de Türkiye nüfusunun yüzde 5’lerinde bir nüfusu barındırırken bugün yüzde 20’lere yaklaşmıştır. Bunun sorunlarını da sadece İstanbul değil, bütün ülke çekmektedir. Kırsal kalkınma desteklenmelidir" dedi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL