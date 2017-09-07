Kırtasiyede 5 milyar TL dönüyor

Türkiye'de okulların açılmasına 11 gün kaldı ve milyonlarca aileyi okul telaşı sardı. Ülkemizde anaokulundan üniversiteye tam 23 milyon öğrenci önümüzdeki bir aylık süreçte dersbaşı yapacak. CarrefourSA Gıda Dışı Kategori Direktörü Gökhan Kaplan, Türkiye'de okulların açıldığı dönemde kırtasiye ürünleri pazarının yaklaşık 5 milyar lira civarında olduğunu kaydetti. Okul ürünleri alışverişinin önemli bir bölümü okullar açılmadan bir hafta önce ve okulların açıldığı hafta gerçekleşiyor. Kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken kimyasal maddeler olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti: "Bu, başta aileler olmak üzere çocuklarımızın güvenliği için en önemli konuların başında geliyor. Çocukların sinir sistemini olumszu etkileyen azo boyar maddeler, ağır metaller, nikel, çocukların hormonal düzenlerini altüst eden fitalat türevleri, apeo ve organik kalay bileşenler çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atan birçok olumsuz etkisi olan zararlı maddelerdir. Dolayısıyla raflarda yerini alan ürünleri, toksikolojik değerlendirmeden geçirip Ege Üniversitesi'nin onayıyla tüketicilerimize ulaştırıyoruz."

Kırtasiye tüketimi artıyor

CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, kırtasiye ürünlerinde cirolarının geçen yıla oranla yüzde 40 artış gösterdiğini bildirdi. Ergin, "Türkiye'de ilk ve orta öğretimde 17 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü düşünürsek sadece kırtasiye ürünlerinin değil, bağlantılı birçok sektörün doğrudan etkilendiğini söyleyebiliriz. Kırtasiye ürünleri hızlı tüketilmesi sebebiyle perakende sektörünün en önemli kalemlerinin başında geliyor" diye konuştu.