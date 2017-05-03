Kivide yüksek rekolte bekleniyor

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar yaptığı açıklamada, kivi ağaçlarının kışı sorunsuz atlattığını belirtti. Kivi bahçelerinin olumsuz hava şartlarından etkilenmediğini ifade eden Uzunlar, kivi ağaçlarının çiçeklenme ve sürgün dönemlerini de en güzel şekilde tamamladığını söyledi. Uzunlar, haziran ayı itibarıyla kivi ağaçlarında meyveleri görmenin mümkün olabileceğine işaret ederek, rekolte konusunda da ön tespit çalışmalarının tamamladığını dile getirdi.



İlk tespitlere göre yeni sezonda Ordu genelinde yaklaşık 8 bin ton kivi rekoltesinin beklendiğini vurgulayan Uzunlar, bunun son 3 yılın en yüksek rekoltesi olacağını kaydetti. Daha önceki yıllarda 5 ile 6 bin ton arasında kivi rekoltesi olduğunu anımsatan Uzunlar, "Yeni sezon öncesi yüksek rekolte beklentisi üreticilerimiz tarafından sevinçle karşılandı. İnşallah çok ciddi afet olmazsa yeni sezonda kivinin rekoltesi üreticilerimizin yüzünü güldürecek" diye konuştu.



Uzunlar, bazı üreticilerin bin rakım üzerindeki bölgelerde kivi bahçelerini sökerek yerine yeniden fındık diktiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıllarda yüksek rakımlı ilçelerimizde kivi zirai dondan çok ciddi zararlar gördü. Yüksek rakımlı yerlerde kivi üreten üreticilerimiz kivinin sürekli dondan etkilendiğini anlayınca bahçelerini sökme kararı aldı. Bu nedenle kivi üretim sahamız azaldı. Üreticiler genellikle sahil kesimde üretim yapmayı tercih ediyor." AA