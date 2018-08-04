Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796

Kivinin dalından satış fiyatı belli oldu

Türkiye genelinde kivi üretiminin yüzde 60'ını elinde bulunduran Yalova'da, Kasım ayının ilk haftasında hasadına başlanması beklenen ürünün dalından satış fiyatı belirlendi

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:47
Kivinin dalından satış fiyatı belli oldu

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, yazılı açıklamasında, birlik olarak kivinin üreticiden çıkış fiyatını belirlediklerini ifade etti. Tunalı, Yalova'nın, ülkedeki kivi üretiminin yüzde 60'ını elinde bulundurduğunu vurgulayarak, il genelindeki kivi rekoltesinin bu yıl 25 bin tonu bulmasını beklediklerini bildirdi. Gübre, seyreltme ve sulama maliyetlerinin arttığına dikkati çeken Tunalı, "Bu yıl bu yüzden fiyatların geçtiğimiz yıla oranla kilogram başına ortalama 40 kuruş artırdık.

Bölgemizde yaklaşık 25 bin ton kivinin olduğunu tahmin ediyoruz. Ürün kaybı yok" ifadelerini kullandı. Tunalı, Türkiye'de yıllık ortalama üretimin 45 bin ton, tüketimin ise 100 bin ton civarında olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu, İran'dan kivi alacağımız anlamına geliyor. Birlik olarak yaptığımız toplantıda kivinin dalından satış fiyatı, yani çiftçiden çıkış fiyatı olarak kilogram fiyatını 4 lira olarak belirledik. Ancak bu tüketiciye aynı fiyatla yansımaz çünkü bunun toplanması, depolanması ve nakliye fiyatları da vatandaşa yansır.

Çiftçinin de maliyetleri arttı. İşçilik, gübre, seyreltme ve sulama maliyetleri arttı. Geçtiğimiz yıl 3 lira 60 kuruştu. Bu yıl ise 4 lira oldu. Fiyattan üreticilerimiz oldukça memnun."

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vikinglere Ege şıklığı
Vikinglere Ege şıklığı
Vodafone, Sivas'ın köylerine 'kodlama' götürdü
Vodafone, Sivas'ın köylerine 'kodlama' götürdü
Antep fıstığının 'ateşi düştü'
Antep fıstığının 'ateşi düştü'
Bayram indirimi aldatmacalarına dikkat
Bayram indirimi aldatmacalarına dikkat
Rodyum altınla yarışa girdi
Rodyum altınla yarışa girdi
En yüksek fiyat artışı limonda
En yüksek fiyat artışı limonda
Eskinazi: ‘İhracat hedeflerini elektrik çarpmasın’
Eskinazi: ‘İhracat hedeflerini elektrik çarpmasın’
Enflasyon zirveyi gördü
Enflasyon zirveyi gördü
Fındıkçının fiyat beklentisi 15 TL
Fındıkçının fiyat beklentisi 15 TL
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim