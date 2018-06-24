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'KOBİ' tanımında şok değişiklik

Bakanlar Kurulunun 'Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

24 Haziran 2018 Pazar 17:58
'KOBİ' tanımında şok değişiklik

Bir işletmenin 'küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)' olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı. Yeni tanıma göre KOBİ'lere yönelik teşviklerden yararlanabilecek şirketlerin sayısı önemli ölçüde azaltıldı.

Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ'ler şu şekilde sınıflandırıldı:

Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili kuruma yazılı yapılabileceği gibi, elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilecek.
EKONOMİ SERVİSİ

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