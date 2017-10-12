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KOBİ’ler için 5 ipucu

Toplam işletmelerin yüzde 99’undan fazlasını oluşturan KOBİ’lerin büyük çoğunluğu, insan kaynakları konusuna yeterince önem vermiyor. Bu da verimlilik ve kalite açısından zorlanmalarına yol açıyor. İşte KOBİ'ler için 5 önemli ipucu

12 Ekim 2017 Perşembe 17:38
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KOBİ’ler için 5 ipucu

YENİ MESAJ / İSTANBUL

Ülke ekonomileri açısından büyük önem arz eden KOBİ'lerde İnsan Kaynakları, kaliteli iş gücünü bünyeye katmak ve böylece zorlu rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına son derece önemli. Büyüme hedefinde olan KOBİ'lerin insan kaynakları yönetiminde nelere dikkat etmesi gerektiğine dair ipuçları veren Assessment Systems Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç, doğru insan kaynağının işletmenin performansını direkt arttırdığını ve şirketin kârlılığını doğrudan etkilediğinin altını çiziyor. İşte KOBİ'ler için 5 önemli ipucu:

1- Mutlaka bir İK stratejiniz olsun

KOBİ’lerde genellikle bir İK birimi bulunmuyor ya da bir kişi birçok sorumluluğu aynı anda yerine getirmeye çalışıyor. Bu da insan kaynaklarının ilgili ihtiyaçlarına tam anlamı ile cevap veremedikleri anlamına geliyor. Ancak büyüme hedefi olan bir işletmenin çalışan sayısına bakmaksızın İK yönetimi adına kendine özgü stratejik bir odak benimsemesi gerekiyor. Ancak bu sayede İK'nın şirket performansına, karlılığa ve geleceğe dair olumlu bir etkisi görülüyor. Büyümekte olan KOBİ’lerin öncelikli olarak yapması gereken şey, doğru insan kaynağına ulaşmak için kendi yazılı İK stratejilerini oluşturmaları.

2- İşe alımda birinci kural şirket bağlılığı olmalı

KOBİ’ler, çalışan sayısının az olması nedeni ile bireysel performansın işletme performansına direkt olarak etki ettiği bir yapıya sahip. Küçük ya da orta boyutlu KOBİ’lerin verimsizlik toleransı ise büyük işletmelere oranla çok daha az. Bu nedenle doğru çalışanı işe almak ve çalışanda şirket bağlılığı yaratmak birinci kural. KOBİ’ler için doğru kişiyi istihdam etmek ve bu kişiyi uzun süreler şirkette tutabilmek çok önemli.

3- İşe alım süreçlerinde aceleci davranmayın!

İşe alım süreçleri, KOBİ’lerin doğru insan kaynağına ulaşmaları adına büyük önem taşıyor. KOBİ’lerin bu noktada yaptıkları hatalardan birisi ise aceleci davranmaları. “Bir an önce alalım ve işimize devam edelim” mantığıyla yapılan seçimler KOBİ’ler açısından hem maliyet hem de zaman kaybına sebep oluyor.

Doğru insan kaynağını bünyesine katmayı hedefleyen KOBİ’lerin işe alım süreçlerini zamana yaymaları ve kendi işletmelerine fayda sağlayacak en uygun kişileri seçmeleri gerekiyor.

4- Doğru çalışanı bulmak için tahmin gücü yüksek yöntemler kullanın

KOBİ’ler büyük işletmelerin bir minyatürü değil, farklı talepleri, farklı ihtiyaçları ve farklı öncelikleri var, sahip oldukları kaynaklar da büyük işletmelere oranla kısıtlı. Örneğin, KOBİ’lerde kişinin mesleki yetkinlikleri kadar kişiliği de önemli bir unsur.

Bu tarz işletmelerde kişinin kurum kültürüne uyumu, bireysel hedefleri gibi faktörler de performansına etki edebiliyor. Bu nedenle, KOBİ’lerin işe alım süreçlerinde, özgeçmiş mülakatına oranla çok daha yüksek tahmin gücüne sahip araç ve yöntemler kullanmalarında yarar var. İş alım süreçlerini hiç yetkinlik ve kişilik envanteri kullanabilir, adaylarını iş performansını tahmin gücü en yüksek yöntem olan Değerlendirme Merkezi ile değerlendirebilirler.

5- Eğitimsiz kalmayın!

Özellikle yeni nesil, çalıştıkları firmanın kendisine değer verdiğini hissetmek istiyor. Kendilerine gelişim fırsatı sunulmasını, fikirlerinin değer bulmasını ve insiyatif kullanabilmeyi önemsiyorlar. Bu nedenle KOBİ’lerin çalışanlarına bakış açısını değiştirmesi ve onlara değer verdiğini hissettirebilmesi gerekiyor.

 KOBİ’lerde çalışan sayılarının az olması, çalışanların iş sonuçlarına bireysel katkısını ölçmeyi ve takdir etmeyi kolaylaştırıyor. Yeteneği istihdam etmek kadar elde tutmak da zor. Bu nedenle KOBİ’lerin bu konuda farkındalık içinde olmaları gerekiyor. Hem çalışan hem de yönetici eğitimleri farkındalığı artıran performansı etkileyen bir diğer önemli konu. Küçük işletmeler kurumlarına farklılık ve vizyon katmak istiyorlarsa eğitimi mutlaka gündemlerine almalılar.

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