Koç gibi ciro

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Koç Holding, bu yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam 45.5 milyar lira gelir elde ederken, 2.5 milyar lira konsolide ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi. Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding, 2017'nin ilk 6 ayında konsolide bazda toplam 45.5 milyar lira ciro elde etti. Aynı dönemde 2.5 milyar lira konsolide ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştiren Koç Holding, 2.9 milyar liralık kombine yatırım yaptı.



Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, Koç Topluluğu olarak üretim, istihdam, inovasyon ve dış pazarlarda büyümeye verdikleri önemle faaliyetlerini sürdürdüklerini ve Türkiye'nin geleceğine olan inançla yatırımlarına devam ettiklerini bildirdi. Son 5 yılda kombine bazda 30 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Çakıroğlu, "Topluluk şirketlerimiz, bu yıl da satış, patent ve ihracat sıralamalarında en üst pozisyonlarda yer aldı.



Üretim ve ihracat alanlarındaki güçlü liderliğimizi ülkemiz ekonomisine kattığımız değer açısından çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel büyüme vizyonumuzla büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında Koç Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği sektörlerde başarılı performansını sürdürdüğünü ve Türkiye ekonomisinin büyümedeki itici gücü olduğunu vurguladı.