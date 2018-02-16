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Koç gibi kâr

Koç Holding, geçen yıl 4.9 milyar lira ana ortaklık payı net dönem kârı açıkladı. Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, "2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 7.3 milyar liralık yatırımla birlikte son 5 yıldaki yatırımlarımız 34 milyar lirayı aştı" şeklinde konuştu

16 Şubat 2018 Cuma 17:14
Koç gibi kâr

EKONOMİ SERVİSİ

Koç Holding, 2017 finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Koç Holding'in 2017 yılı konsolide cirosu 99 milyar lira, ana ortaklık payı net dönem karı ise 4.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, dünyada ve Türkiye'de büyümenin tahminlerden daha yüksek gerçekleşmesinin olumlu etkilerini yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını bildirdi.

Topluluk olarak uzun vadeli değer yaratma felsefeleri ve küresel vizyonları çerçevesinde kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini aktaran Çakıroğlu, "Küresel varlığımızı genişletirken, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmemizin finansal sonuçlarımıza da yansıdığını memnuniyetle görüyoruz" ifadelerini kullandı.


Çakıroğlu, olumlu faaliyet ortamının destekleyici etkisiyle Koç Topluluğu'nun 2017'de de başarılı performansını sürdürdüğünü belirterek, "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 7.3 milyar liralık yatırımla birlikte, son 5 yıldaki yatırımlarımız kombine bazda 34 milyar lirayı aştı. Önümüzdeki dönemde de büyümeye, öncü rolümüzle cesur adımlar atmaya ve ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yurt dışında da büyümeye devam

Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun uluslararası pazarlarda da büyümeye devam ettiğini, yurt dışı gelirlerinin özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla kombine bazda 17.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Kombine ihracatlarını bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 14 artırdıklarını belirten Çakıroğlu, Arçelik'in, Pakistan'ın en büyük beyaz eşya şirketi Dawlance'ın satın alma işlemini tamamladığını bildirdi.

Çakıroğlu, Hindistan'da da Tata Grubu iştiraki Voltas ile ortak üretim ve satış için ortaklık anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ağır zırhlı araçlarımızın üretimini yapmak için ortaklık kurdu. Otokoç ise Avis Budget Group ile birlikte Yunanistan'da Avis Budget operasyonunu satın alıyor. Bu yatırımların küresel vizyonumuza ve yurt dışındaki büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Levent Çakıroğlu, Arçelik'in 2017'de yurt içi beyaz eşya sektöründe liderliğini pekiştirdiğini ve Beko'nun Avrupa'da en çok satan ikinci marka konumunu sürdürdüğünü kaydetti.

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