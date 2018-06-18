Koç Holding en itibarlı marka

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması’nın yeni sonuçları açıklandı. Araştırma, 1 Şubat ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında 20 farklı sektörde, CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile 5000 kişi aranarak Türkiye çapında gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce raporlanan ve akademik denetimi yapılan Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırmasına göre; Türkiye’nin en itibarlı markası 7. kez üst üste Koç Holding olurken, 2. sırada Arçelik, 3. sırada ise Ülker yer aldı. Bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen araştırmada; aralarında holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörlerindeki şirketlerin itibarı ölçümlendi. 5000 kişi ile Türkiye örneklemi kabul edilen 26 ilde yaklaşık 80 bin dakikalık telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen araştırma, yine çarpıcı sonuçlar verdi. TİE İcra Kurulu Başkanı Ertan Acar, “İtibar, şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biridir. Çünkü şirketlerin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkların en önemli kaynağı onların itibarlarıdır. İşte bu fikirden yola çıkarak ülkemizde lokomotif sektör olarak adlandırılabilecek 20 ayrı sektörü belirledik ve bu sektörlerde 7 yıldır olduğu gibi yine en çok tanınan şirketlerin kamuoyundaki itibarını ölçtük” dedi. Ertan Acar, Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması birincileri ile geçtiğimiz aylarda açıklanan Bursa İtibar Endeksi 2017 Araştırması birincilerinin, Temmuz ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda düzenlenecek tören ile ödüllerini alacağını söyledi.

GSM sektöründe en itibarlı Turkcell

Araştırmaya göre Türkiye’nin en itibarlı markası Koç Holding olurken ikinci Arçelik, üçüncü ise Ülker oldu. Araştırmada sektörlere göre itibar sıralamasında akaryakıt sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası Koç Holding iştiraki Opet, beyaz eşya sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası ise Arçelik oldu. Elektronik eşya sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası Samsung, Gıda sektöründe en itibarlı marka Ülker, GSM sektöründe en itibarlı marka Turkcell, holdinglerde Türkiye’nin en itibarlı markası ise Koç Holding oldu. Makine sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası Makina ve Kimya Endüstrisi olurken, mobilya sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası İstikbal, otomobil sektöründe en itibarlı marka Volkswagen, perakende sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası gıda marketler kategorisinde Migros, teknoloji marketler kategorisinde Teknosa, beyaz Eşya ve Ev Aletleri Kategorisinde Koçtaş oldu. Ulaşım sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası ise hava ulaşım kategorsinde Türk Hava Yolları olarak kayda geçti. EKONOMİ SERVİSİ