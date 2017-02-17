Koç Holding’den 71 milyar TL’lik ciro

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Koç Holding, 2016’yı güçlü finansal performansı ve başarılı sonuçları ile kapattı. 2016 yılında Koç Holding’in konsolide cirosu 70.9 milyar TL, ana ortaklık payı net dönem kârı ise 3.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Koç Holding 2016 yılında 6.2 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirirken, son 5 yılda yaptığı yatırım miktarı ise 30 milyar TL’ye ulaştı. Koç Holding’in finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 2016’da dünyada ve Türkiye’de tarihsel önemde gelişmeler yaşandığını belirtti. Çakıroğlu şöyle devam etti: “Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen darbe girişimi, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşanan terör olayları başta olmak üzere küresel ve bölgesel ölçekte faaliyet ortamını zorlaştıran olağanüstü gelişmelere şahit olduk.”

En önemli servet insan kaynağı

Tüm bu gelişmelere karşın, Koç Holding’in güçlü bilançosu ve titiz risk yönetimi sayesinde 2016’da da istikrarlı performansını devam ettirdiğine dikkat çeken Levent Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belirsizliklerle ve zorluklarla geçen 2016’da küresel vizyonumuz ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kararlılık ve cesaretle ilerlerken, 6.2 milyar TL yatırım yaptık. Topluluğumuzun uzun vadeli başarılarındaki en önemli faktör hiç kuşkusuz güçlü insan kaynağımızdır. 2016 yılında da insan kaynağımız gelişti ve büyüdü."

6 bin kişi işe alındı

2016 yılında 2015'e göre istihdamı yüzde 6.4 artırdıklarına işaret eden Çakıroğlu, şunları söyledi: "6 bine yakın yeni çalışma arkadaşımız aramıza katıldı. Konsolidasyona dâhil olan şirketlerimizi esas alırsak, geçtiğimiz yıl 89 bin seviyelerinde olan istihdamımız, bu yıl 95 bini aştı. Koç Holding’in farklı sektörlerden oluşan portföy yapısı, faaliyet gelirlerinin sağlandığı pazarların çeşitliliği, risklere dayanıklı güçlü bilançosu ve istikrarlı performansı yatırımcılar tarafından da büyük takdir görüyor. Geçtiğimiz yıllarda Borsa İstanbul’daki en değerli holding şirketi olmayı başarmıştık. 2016’da ise sadece en değerli holding şirketi olmakla kalmayıp, en değerli şirket konumuna yükseldik. Teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme stratejimiz ile faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki lider pozisyonlarımızı güçlendirdik."

Koç Holding, Türkiye ekonomisinin lokomotifi

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerde 2016 yılında da ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Levent Çakıroğlu, sektörler bazındaki gelişmelere ilişkin özetle şunları söyledi:

• Otomotiv üretimi ve ihracatının lokomotifi olarak çok başarılı bir yılı geride bıraktık. Tofaş, 2016 yılında toplam 383 bin adet ile ülkemiz otomotiv sanayinin en çok üretim yapan şirketi ve üretiminin yüzde 70’inden fazlasını ihraç ederek sektörünün ihracat lideri oldu. Ford Otosan ise 2016 yılında Türkiye’de sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk ve tek kamyon motoru yeni nesil Ecotorq motorun seri üretimine başladı.

• Beyaz eşya pazarında dünyanın farklı bölgelerine yatırımlarımız devam ediyor. Arçelik, Beko ile Avrupa’da en çok satılan ikinci marka olma konumunu korudu. Pakistan’ın lider beyaz eşya şirketi Dawlance’ı bünyesine katarak uluslararası konumunu daha da güçlendirdi. Klima üretimi konusunda LG Electronics ile ortaklığını 2023’e uzattı.

• 2016 yılında rafinerilerini tam kapasite çalıştıran Tüpraş, 30.3 milyon ton satış hacmi ile geçtiğimiz yıla göre toplam satışlarını yüzde 5 artırdı. Opet, istasyon yatırımlarına devam ederken, Aygaz LPG satış hacmini 2.1 milyon tonun üzerine çıkartırken, satış gelirlerini de geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 artırdı.

• Yapı Kredi 2016 yılında toplam aktiflerini 271 milyar TL’nin üzerine çıkarırken, 245 milyar TL kredi hacmiyle de ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan 3. özel banka oldu.

Koç Holding’in lider olduğu alanlar

• Türkiye'de Araştırma ve Geliştirme'ye (Ar-Ge) ve inovasyona (yenilikçilik) en çok yatırım yapan holding.

• En çok patent başvurusunda bulunan holding…

• Avrupa Komisyonu’nun Ar-Ge harcamalarının büyüklüğüne göre oluşturduğu "2016’da Dünyanın En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 2.500 Şirketi" listesinde Koç Holding ile birlikte 3 Topluluk şirketi yer aldı.



