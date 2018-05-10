Koç Holding’den rekor kâr

Koç Holding’in ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre Koç Holding, 2018’in ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 24.6 milyar TL gelir elde ederken, 1.1 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Aynı dönemde kombine yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artışla 1.6 milyar TL’ye ulaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel vizyon çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Yılın ilk çeyreğinde ülke geleceğine olan inanç, dirençli bilanço yapısı ve disiplinli risk yönetimi sayesinde faaliyetlere ve yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini altını çizen Çakıroğlu, “Ülkemizde ve küresel pazarlarda rekabetçiliğimizi artırarak büyümeyi sürdürüyoruz. Topluluk olarak dijital dönüşüm programımızın da katkısıyla her alanda rekabet gücümüzü ve etkinliğimizi sağlamlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı. Levent Çakıroğlu, uzun yıllardır kararlılıkla sürdürülen yatırımların Koç Topluluğu’nun finansal sonuçlarına katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, “Yılın ilk çeyreğinde kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 1.6 milyar TL’ye ulaştı. Böylelikle son 5 yılda 35 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Senenin geri kalanında da yatırımlarımızdaki bu ivme devam edecek” bilgisini verdi.

Sektörlerdeki güçlü konum korundu

Koç Holding CEO’su Çakıroğlu, yılın ilk çeyreğinde, Koç Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği sektörlerde güçlü konumunu koruduğunu belirtti.

Tüpraş, rafinerilerindeki yatırım amaçlı ve planlı bakım duruşlarına rağmen ürün talebinin tamamının karşılandığını bildiren Çakıroğlu, “Aygaz ise pazardaki liderliğini korudu ve toplam LPG satışları 489 bin ton olarak gerçekleşti. Opet de aynı dönemde istasyon sayısını bin 581’e çıkartarak yüzde 18 pazar payı ile sektördeki başarısını sürdürdü” ifadelerini kullandı. Çakıroğlu, otomotiv sektörüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Otomotiv sektöründe yurt içindeki liderliğimizi korurken, ihraç pazarlarında da sunduğumuz modellerimizin başarısıyla konumumuzu güçlendiriyoruz. Yılın ilk çeyreğinde Ford Otosan otomotiv sektöründeki ihracat liderliğini sürdürürken ihracat adetlerini yıllık bazda yüzde 10 artırdı. Yüzde 81’i Ford Otosan tarafından üretilen Transit modelleri sayesinde Ford, Avrupa’da hafif ticari araç alanında liderliğini pekiştirdi. Tofaş’ta üretilen ve 2016 -2017 yıllarına Türkiye’nin en çok tercih edilen binek aracı olan Fiat Egea 2018 yılının ilk çeyreğinde yurt içi pazar payını artırdı. Öte yandan, TürkTraktör, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 72’sini, ihracatının ise yüzde 94’ünü gerçekleştirdi.