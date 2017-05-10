Koç'tan yatırıma devam

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Koç Holding, 2017 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 22.3 milyar TL gelir elde ederken, 1.1 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Holding, aynı dönemde 1.1 milyar TL’lik kombine yatırım yaptı. İlk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Ülkemize olan inancımızla uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız, finansal sonuçlarımıza olumlu katkı sağlamaya devam ediyor. Yatırım ve ihracat odaklı stratejimiz ile büyümede sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Ülkemiz ekonomisinde büyümenin yapı taşlarından biri olmaya gururla devam ederken, yılın ilk çeyreğinde 1.1 milyar TL kombine yatırım yaptık. Son 5 yılda yatırımlarımız kombine bazda 30 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ülkemizde ve küresel pazarlarda tüm yatırım fırsatlarını aktif olarak değerlendiriyoruz” dedi.

İhracatını yüzde 29 artırdı

“Yılın ilk çeyreğinde kombine ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 29 artırdık” diyerek sözlerini sürdüren Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Otomotiv sektöründe ihracat performansımız öne çıkarken, Ford Otosan ve Tofaş, toplam ihracat adetlerini senelik bazda sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 35 seviyesinde artırdı.”

Diğer yandan, dayanıklı tüketim sektöründe Arçelik’in yılın ilk çeyreğini güçlü performansla kapattığını vurgulayan Levent Çakıroğlu, “Ülkemizde beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte 6 ana ürün bazında senelik yüzde 36 büyürken, Arçelik’in yine aynı ürün gruplarındaki satış adedinde ise yüzde 43 artış oldu. Arçelik'in Türkiye cirosundaki artış ise yüzde 35 olarak gerçekleşti. Beko Avrupa’nın en çok satan ikinci markası konumunu sürdürdü” dedi.

LPG pazarı daraldı

Enerji sektöründe ise Tüpraş ve Aygaz’ın başarılı performansına dikkat çeken Levent Çakıroğlu, "Yılın ilk 2 ayında Türkiye’de LPG pazarının önceki yıla göre yüzde 5 daralmasına rağmen, pazardaki lider konumu güçlendiren Aygaz’ın yurt içi LPG satış tonajı yılın ilk üç ayında yüzde 2 gerilerken, toplam satış tonajı ihracatın etkisiyle yüzde 12 artış gösterdi" şeklinde konuştu.

Öncelikli hedef dijital dönüşüm

Geçtiğimiz yıl Koç Topluluğu genelinde başlatılan 'dijital dönüşüm'ün stratejik önceliklerinden biri olmaya devam ettiğine de dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “En önemli sermayemiz olan çalışanlarımızla birlikte Koç Topluluğu’nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Veri analitiği, yapay zekâ, endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmak konusunda çalışıyor, Topluluğumuzun sahip olduğu varlıklardan ilave değer yaratmayı, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.