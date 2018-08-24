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Konaklamada en ucuzu İstanbul

Türkiye Otelciler Birliği tarafından yapılan araştırmada, ortalama oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. Paris gecelik ortalama 263 Euro ile konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu. İstanbul’un gecelik konaklama fiyatı ise ortalama 88 Euro olarak gerçekleşti

24 Ağustos 2018 Cuma 17:02
Konaklamada en ucuzu İstanbul

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Konaklamada dünya çapında en pahalı şehirler belli oldu. Dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in yaz dönemine ilişkin için tüm kategorilerde otel fiyat verilerinden hareketle Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan araştırmada, oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. En pahalılar listesinde ilk 20 sırasında Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olduğu dikkat çekti.

Ortalama doluluk oranının yüzde 88 olduğu Paris’te ADR (Average Daily Rate - Günlük Ortalama Oran) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 263 Euro’ya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu. Paris'te Four Seasons, Shangri-La, Raffles, Hotel Bristol gibi üst segment otelelrde gecelik konaklama ücreti 1000 Euro'dan başlıyor!

Avrupa şehirleri ağırlıkta

İsrail’in Tel Aviv kenti 239 Euro ile dünyanın en pahalı ikinci şehri olurken, üçüncü sıradaki New York’ta ortalama oda fiyatları 236 Euro düzeyinde bulunuyor. İsviçre’den iki şehir, Zürih 216 Euro ile dördüncü, Cenevre 215 Euro ile beşinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla Roma 182 Euro, Londra 181 Euro, Kopenhag 179 Euro, Amsterdam 178 Euro, ve Dublin 168 Euro ile ilk 10’daki diğer şehirler oldu.

Bu şehirlerde ortalama doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında seyrediyor. STR’nin araştırmasında yer alan ve Haziran 2018’de ortalama doluluk oranı yüzde 57 olan İstanbul’da ortalama oda fiyatı 88 Euro oldu. Bu fiyat ile İstanbul konaklama sektöründe dünya genelinde en pahalı ilk 20 şehir arasına giremedi.

Fiyatları kongre turizmi artırır

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yüksek sezonla birlikte fiyat artışının da gerçekleşmesi bizi mutlu ediyor. İstanbul ve Antalya’nın yeniden fiyat artışı yakalaması memnuniyet verici.

Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet düzeyi çok yüksek. Özellikle 3 yıl öncesine kadar 150-200 Euro ortalama fiyatlara sahip olan İstanbul’un yeniden bu fiyat düzeyine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunun için de en önemli enstrüman kongre turizmi olacaktır. Fiyatların yükselmesini sağlayacak olan en önemli itici güç gelir düzeyi yüksek kongre turisti olacaktır." 

Ortalama oda fiyatlarında en pahalı 20 şehri

Şehir……. Ortalama günlük satılan oda bedeli (Euro)

Paris…………………262

Tel Aviv……………..239

New York…………….236

Zürih…………………216

Cenevre……………...215

Roma…………………182

Londra………………..181

Kopenhag…………….179

Amsterdam…………...178

Dublin………...............168

Barcelona......................159

Los Angeles.................158

Atina………................157

Hong Kong…………..146

Toronto……………...140

Tokyo………………..139

Edinburg…………….138

Lizbon………………138

Milano………………137

Frankfurt……………132

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