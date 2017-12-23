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Konut aidatı en yüksek Sarıyer'de

TUVİMER'in araştırmasına göre, İstanbul genelinde konut için aylık ortalama 160 lira aidat ödenirken, bu rakam Sarıyer'de 650 , Beşiktaş'ta 475 , Beykoz'da 400 , Şişli'de 250 ve Başakşehir'de 235 lira olarak belirlendi

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:46
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Konut aidatı en yüksek Sarıyer'de

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) 39 ilçe ve 800'ü aşkın mahalleyi mercek altına aldığı "İstanbul Ortalama Konut Aidatları" başlıklı raporuna göre, apartman daireleri dışında kalan site içi yapılar, site içi müstakil yapılar, özel lüks konutlar ve rezidanslar incelendiğinde şehir genelinde aidat rakamlarında büyük farklılık göze çarpıyor.

Konut başına düşen ortalama aylık aidat rakamı İstanbul genelinde 160 TL olurken, bu rakamın en yüksek gerçekleştiği ilçe 650 TL ile Sarıyer. Bu alanda Sarıyer'i 475 TL ile ile Beşiktaş, 400 TL ile Beykoz, 250 TL ile Şişli, 235 TL ile Başakşehir takip ediyor. Sarıyer ve Beykoz'un ilk 5'te olmasında yüksek metrekareli konutların bu ilçelerde fazlaca olması etki ederken, Başakşehir'de ortalamayı yükselten etken binaların genç yaşta olması. Şişli ve Beşiktaş'ta ise hem site içi yapılar hem de lüks siteler ile geniş bir çeşitlilik ilçelerin ortalamasını yükseltmiş durumda.

İstanbul'da ortalamanın üzerindeki diğer ilçeler ise sırasıyla 234 lirayla Büyükçekmece, 229 lirayla Ataşehir, 209 lirayla Tuzla, 200 lirayla Eyüp, 194 lirayla Bakırköy ve Çekmeköy, 171 lirayla Üsküdar, 165 lirayla Kadıköy şeklinde. En düşük ortalama aidatın ödendiği ilçelerin başında aylık 30 lirayla Fatih gelirken, onu 45 lirayla Sultangazi, 52 lirayla Bahçelievler, 60 lira ile Güngören ve 61 lira ile Avcılar takip ediyor. Ortalama aidatın 100 liranın altında olduğu diğer ilçeler ise 69 lirayla Beyoğlu, 73 lirayla Esenler, 79 lirayla Kağıthane, 97 liraya Çatalca, 98 lirayla Bayrampaşa, 99 lirayla Maltepe. EKONOMİ SERVİSİ
 

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EkonomiKonutSarıyerTUVİMERTürkiye Veri İşleme MerkeziEmlakBeykozAidat
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