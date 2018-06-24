Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311

Konut alanlar döviz bazında zarar etti

Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları yıllık bazda yüzde 10 artışla 2 bin 182 liraya yükseldi. Son 5 yılda konut metrekare fiyat yükselişi İzmir’de yüzde 109.6, İstanbul’da yüzde 105.1, Ankara’da ise yüzde 58.1 artış kaydetti. Oysa ABD Doları aynı dönemde TL karşısında yüzde 143, Euro ise yüzde 117 değerlendi

24 Haziran 2018 Pazar 17:59
Konut alanlar döviz bazında zarar etti

 AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın Nisan sonunda 2 bin 182 lira oldu. Nisan sonu itibarıyla konut metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 80.5, son bir yılda yüzde 10 ve Mart 2018'e göre de yüzde 1.4 artış gösterdi.

Nisan sonunda İstanbul'da konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artarak 3 bin 928 liraya çıktı. Nisan 2017'de İstanbul'da konut metrekare fiyatı 3 bin 714 lira seviyesinde bulunuyordu. İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 105.1 ve aylık yüzde 0.7 arttı. Martta metrekare fiyatı 3 bin 899 lira düzeyinde bulunuyordu.

İstanbul'da 5 yıl önce 1 Temmuz’da 1 ABD Doları 1.928 seviyesindeydi. Euro ise 2.51 düzeyindeydi. Oysa bugünlerde dolar 4.68’e, Euro ise 5.45’e çıktı. Dolardaki artış oranı yüzde 143, Euro’daki yükseliş oranı yüzde 117 olurken, üç büyük kentte konut fiyatlarındaki artış oranının bunun gerisinde kalması dikkat çekti.

Ankara'da fiyatlar yavaş ilerliyor

Başkent Ankara'da Nisan 2018'de sonunda konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine yüzde 8 artarak bin 770 liraya çıktı. Nisan 2017'de bin 639 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 58.1 artış kaydetti. Kentte konut alanlar dolar bazında ciddi ölçüde zarar etti. Ankara'da son 5 yılda konut metrekare fiyatı, yıllık bazda ortalama yüzde 10'un üzerinde artarken, 2 yıldır metrekare fiyat artışı tek haneli olarak sürüyor.

İzmir'de fiyat artışı yüzde 20'ye dayandı

İzmir'de, son yıllarda markalı konut projelerinin artması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. 2018'in nisan sonu itibarıyla İzmir'de konut metrekare ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 2 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.3 artış gösterdi. İzmir'de, son 5 yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 109.6 ile Türkiye'nin mega kenti İstanbul ve başkent Ankara'yı geride bıraktı.
EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sürücüsüz araç'ta büyük yarış
'Sürücüsüz araç'ta büyük yarış
'KOBİ' tanımında şok değişiklik
'KOBİ' tanımında şok değişiklik
İngiliz sofralarına Türk damgası
İngiliz sofralarına Türk damgası
Teşvikler, Batman'a yaradı
Teşvikler, Batman'a yaradı
Flaş açıklama! Acil 183 milyar dolar lazım
Flaş açıklama! Acil 183 milyar dolar lazım
Yüzde 50 kayıp! Yağışlar buğdayı mahvetti
Yüzde 50 kayıp! Yağışlar buğdayı mahvetti
Turizm hızla toparlanıyor
Turizm hızla toparlanıyor
Lastik sektörü Ankara'da buluştu
Lastik sektörü Ankara'da buluştu
Bitcoin dip yaptı
Bitcoin dip yaptı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim