Konut alanlar döviz bazında zarar etti

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın Nisan sonunda 2 bin 182 lira oldu. Nisan sonu itibarıyla konut metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 80.5, son bir yılda yüzde 10 ve Mart 2018'e göre de yüzde 1.4 artış gösterdi.

Nisan sonunda İstanbul'da konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artarak 3 bin 928 liraya çıktı. Nisan 2017'de İstanbul'da konut metrekare fiyatı 3 bin 714 lira seviyesinde bulunuyordu. İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 105.1 ve aylık yüzde 0.7 arttı. Martta metrekare fiyatı 3 bin 899 lira düzeyinde bulunuyordu.

İstanbul'da 5 yıl önce 1 Temmuz’da 1 ABD Doları 1.928 seviyesindeydi. Euro ise 2.51 düzeyindeydi. Oysa bugünlerde dolar 4.68’e, Euro ise 5.45’e çıktı. Dolardaki artış oranı yüzde 143, Euro’daki yükseliş oranı yüzde 117 olurken, üç büyük kentte konut fiyatlarındaki artış oranının bunun gerisinde kalması dikkat çekti.

Ankara'da fiyatlar yavaş ilerliyor

Başkent Ankara'da Nisan 2018'de sonunda konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine yüzde 8 artarak bin 770 liraya çıktı. Nisan 2017'de bin 639 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 58.1 artış kaydetti. Kentte konut alanlar dolar bazında ciddi ölçüde zarar etti. Ankara'da son 5 yılda konut metrekare fiyatı, yıllık bazda ortalama yüzde 10'un üzerinde artarken, 2 yıldır metrekare fiyat artışı tek haneli olarak sürüyor.

İzmir'de fiyat artışı yüzde 20'ye dayandı

İzmir'de, son yıllarda markalı konut projelerinin artması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. 2018'in nisan sonu itibarıyla İzmir'de konut metrekare ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 2 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.3 artış gösterdi. İzmir'de, son 5 yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 109.6 ile Türkiye'nin mega kenti İstanbul ve başkent Ankara'yı geride bıraktı.

EKONOMİ SERVİSİ