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Konut almayıp dövizde kalan kazandı

İstanbul genelinde son 6 ay içerisinde satılık konutlarda yüzde 15'lik fiyat artışı görülürken, aynı dönemde dolar TL karşısında yüzde 68 yükseldi. Türkiye genelinde ise konut fiyatları 6 ayda sadece yüzde 2 sıçrama yapabildi. Konut almayıp dolarda ya da Euro'da kalanlar kazançlı çıktı

12 Ağustos 2018 Pazar 16:38
Konut almayıp dövizde kalan kazandı

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Temmuz 2018 Emlak Endeksi verilerine göre satılık konutların fiyatları yükselmeye Temmuz ayında da devam etti. Ancak bu yükseliş döviz kurlarındaki artışla mukayese edildiğinde çok cılız kaldı. Cumaya denk gelen 9 Şubat 2018’de Dolar 3.82, Euro ise 4.68 idi. 10 Ağustos Cuma günü ise Dolar 6.41, Euro ise 7.33 seviyesindeydi. Dolayısıyla 6 aylık dönemde dolardaki artış yüzde 67.8, Euro’daki artış ise yüzde 56.6 oldu.

Açıklanan verilere göre satılık konut fiyatlarında İstanbul yüzde 15 artışla 5 büyük il içerisinde son 6 ayda en fazla yükselişin yaşandığı şehir oldu. İstanbul’un 5 büyük il içerisinde liderliği büyük farkla elde etmesi dikkat çekti. İstanbul’u Şubat ve Temmuz 2018 arasındaki yüzde 4 artış oranıyla İzmir, yüzde 3 ile Bursa ve yüzde 2 ile Antalya ve Ankara takip etti. İstanbul’da özellikle 3 ilçe dikkat çekti. Yüzde 22 artış kaydedilen Eyüp’ü, yüzde 19 ile Beşiktaş ve yüzde 16 ile Adalar takip etti. Beykoz’daki yüzde 10 artış da dikkat çekti.

İstanbul’daki artış kiralık konutlarda da devam etti. Kiralıkların il bazında ortalama yüzde 2 seviyesinde artış gösterdiği İstanbul’da en çok dikkat çeken ilçeler Gaziosmanpaşa (yüzde 22) ve Çatalca (yüzde 15) oldu. Bu ilçeleri yüzde 10 artış ile Adalar takip etti. Verilere göre, Türkiye genelinde satılık konutlarda yıllık artış yüzde 6.51 olarak gerçekleşirken, kiralık konutlarda yıllık artış metrekare fiyatı başına yüzde 4.76 oldu. Oysa aynı dönemde konut inşaat maliyetleri en az yüzde 25 artış gösterdi. Üstelik geçen hafta dövizde yaşanan şok yükseliş buna dahil değil.

Bilecik ilk sırada

Şubat ayından bu yana satılık konut fiyatı en çok artan şehir yüzde 17 artışla Bilecik oldu. Bu ilimizi Amasya, İstanbul, Erzincan ve Giresun takip etti. Fiyatların en çok düştüğü iller ise yüzde 7 düşüş gösteren Mardin ve Sivas ile yüzde 4 düşen Batman ve Rize oldu.

Ankara'da fiyatlar dondu

Satılık ve kiralık konutlar açısından bakıldığında Ankara’nın son dönemde sergilediği yatay fiyat trendinin devam ettiği görüldü. Verilere göre, Ankara’da satılık konut fiyatları son 6 ayda yüzde 2 artarak Temmuz ayında 1.816 TL/metrekare ortalamasına ulaştı. Şubat-Temmuz arası altı aylık ortalama fiyat ise metrekare başına 1.800 TL oldu. Son 6 ayda satılık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 5 ile Yenimahalle oldu.

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