Konut fiyatları bir yılda yüzde 9 arttı

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

2017 Mart Emlak Endeksi’ne göre, Türkiye genelinde satılık konutların metrekare fiyatı bir yıl içinde yüzde 9 artarak 2 bin 736 TL oldu. Kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı ise yüzde 2 düşüşle 17 TL seviyesine indi. Son bir ayda konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe İzmir’e bağlı Ödemiş olurken, Antalya’nın Aksu ilçesindeki konutlar aynı dönemde yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Konutta ortalama amortisman süresinin 13 yıl olduğu Türkiye’de bu sürenin en kısa olduğu ilçe ise 2 yıl ile Çeşme. Hürriyet Emlak verileri baz alınarak hazırlanan verilere il bazında bakıldığında, İstanbul, satılık konutlardaki 4 bin 519 TL’lik ortalama metrekare fiyatı ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir tablo çizdi. İstanbul'da satılık konutların ortalama metrekare fiyatında son bir yıl içinde yüzde 19 artış olurken, bu oran kiralık konutlarda yüzde 4 düştü ve 21 TL oldu. Amortisman süresinde de Türkiye genelinin üzerinde bir performans sergileyen İstanbul’da bu süre 18 yıl olarak hesaplanırken, ilde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe, Eyüp (yüzde 10.2), Sultanbeyli (yüzde 9.8) ve Gaziosmanpaşa (yüzde 8.5) olarak sıralandı. Aynı dönemde fiyatların en çok düştüğü ilçeler ise Bayrampaşa (-yüzde 4), Zeytinburnu (-yüzde 2.4) ve Güngören (-yüzde 1.9) oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçelerde ilk sırayı 15 yıl ile Sancaktepe alırken, Bağcılar ve Zeytinburnu 16’şar yıl ile onu takip etti. Yıllık bazda en çok değer kazanan ilçeler ise Arnavutköy (yüzde 26), Gaziosmanpaşa (yüzde 26) ve Beykoz (yüzde 21).

Ankara’da artış yüzde 6

Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yıllık dönemde yüzde 6 oranında artarak 1.754 TL/metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 6 artarak metrekarede 9 TL seviyesinde. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara'da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 3.5 ile Kazan oldu. İkinci sırada yüzde 2.3 ile Altındağ, üçüncü sırada ise yüzde 1.9 ile Mamak var. Fiyatların düştüğü ilçelerde ilk iki sırada Polatlı ve Yenimahalle bulunurken, en kısa amortisman süresine sahip ilçeler Gölbaşı (14 yıl), Altındağ (18 yıl) ve Etimesgut (18 yıl) oldu. Gölbaşı, yüzde 15 artışla yıllık değişimde de ilk sırayı alırken, Altındağ ve Polatlı yüzde 11’le onu izledi.

İzmir’de metrekare fiyatı 2 bin 500 TL

2017 Mart Emlak Endeksi’ne göre, İzmir'de satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 11 oranında artışla 2 bin 500 TL’ye ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 13 oranında artarak metrekare bazında 11 TL’ye yükseldi. Amortisman süresinin 19 yıl olduğu İzmir'de, Ödemiş geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Antalya’da satılık konutlarda metrekare fiyatı 2 bin TL’ye koşarken Bursa'da satılık konut fiyatlarının ortalama metrekare fiyatı 1.781 TL seviyesinde bulunuyor.