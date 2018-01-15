Konut fiyatları durmak bilmiyor

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Türkiye İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan ‘Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi’ ve Türkiye genelinde 68 ili kapsayan ‘Reidin Emlak Endeksi’ Aralık ayı sonuçları açıklandı.

Endekse göre, yeni konut satışlarının yüzde 82’si bitmemiş konut stoklarından oluştu. ‘Reidin Emlak Endeksi’ Aralık ayı sonuçlarına göre de konut fiyatlarında geçen ay Kasım 2017’ye göre yüzde 0.80 oranında ve 2016'ya göre 2017'de yüzde 11.97 oranında artış gerçekleşti.

Aralık ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.04 oranında artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde geçen yıl satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il sırasıyla Balıkesir (yüzde 26.90), Giresun (yüzde 26.82), Edirne (yüzde 26.82), Bursa (yüzde 25.89) ve Aksaray (yüzde 23.00) oldu.

Kiralık konut fiyatlarının yıllık bazda en çok yükseldiği 5 şehir ise sırasıyla Aydın (yüzde 22.57), Yozgat (yüzde 22.43), Zonguldak (yüzde 21.57), Kırklareli (yüzde 20.47), Muğla (yüzde 18.83) oldu.

Senet kullanım oranı geriledi

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Aralık ayında peşinat kullanım oranı yüzde 31, banka kredisi kullanım oranı yüzde 34 ve senet kullanım oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında peşinat kullanım oranı Kasım ayına göre 5 puan, banka kredisi kullanım oranı 4 puan yükselirken, senet kullanım oranı ise 9 puan geriledi.

Yabancılara satış düştü

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 3’lük oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 4 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar; Ağustos’ta yüzde 6, Eylül’de yüzde 3, Ekim’de yüzde 5, Kasım’da yüzde 4 olarak gerçekleşmişti.

Bu arada İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki, 2017 yılının ev kredisi piyasası açısından oldukça hareketli geçtiğini ve bankaların toplam konut kredisi hacminin 191.6 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.