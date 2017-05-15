Konut fiyatları tırmanışta

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ve REIDIN Emlak Endeksi Nisan ayı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde konut fiyatları geçen ay Mart 2017'ye göre yüzde 1.22, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9.50 yükseldi. Endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise konutlarda yüzde 74.50 artış yaşandı. Nisan ayında İstanbul Asya Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.50, İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde de yüzde 0.23 fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 10.4 puan fazla artış gösterdi. Markalı projelerden konut satın alan tüketicinin banka kredisi kullanma oranı, Nisanda bir önceki aya göre 2 puan artarak yüzde 35 olarak gerçekleşti. Geçen ay senet kullanım oranı yüzde 47, peşinat kullanım oranı ise yüzde 18 oldu.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 6'lık kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 7 olduğu yabancı yatırımcılara satış Şubatta yüzde 4, Ocakta yüzde 3 olarak gerçekleşirken, Mart ayında yüzde 10'a çıkmıştı. Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında Aydın gelirken, yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranlarında Aydın'ı, Van ve Bilecik takip etti. Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 3 il, yüzde 28.10 ile Balıkesir, yüzde 21.41 ile Tekirdağ ve yüzde 19.37 ile Çanakkale oldu. Yıllık oranlara göre kiralık konut fiyatları ise yüzde 20.83 ile en çok Balıkesir, yüzde 18.54 ile Aydın ve yüzde 17.03 ile Yozgat'ta yükseldi. EKONOMİ SERVİSİ