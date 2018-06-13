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Konut kampanyalarında sınır tanınmıyor

Konut üreten inşaat şirketleri, satışları artırmak için inanılmaz yollara başvuruyor

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:09
Konut kampanyalarında sınır tanınmıyor

İstanbul’da Beylikdüzü ve Küçükçekmece’de projeleri olan Babacan Holding, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire alan herkese sıfır peşinat yüzde 20 indirimin yanında Medicana Eğitim Grubu-MBA Okulları’ndan 30 bin TL değerinde bir yıllık özel okul eğitimi hediye ediyor. Babacan Premium Projesi’nde fiyatlar 319 bin, Port Royal projesinde ise 341 bin TL’den başlıyor. EKONOMİ SERVİSİ

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