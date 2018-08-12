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Konut kredileri coştu

İstanbul genelinde son 6 ay içerisinde satılık konutlarda yüzde 15’lik fiyat artışı görülürken, aynı dönemde dolar TL karşısında yüzde 68 yükseldi. Türkiye genelinde ise konut fiyatları 6 ayda sadece yüzde 2 sıçrama yapabildi. Bu dönemde konut almayıp dolarda ya da Euro’da kalanlar kazançlı çıktı.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:07
Konut kredileri coştu

Bireysel tüketicilerin bankalardaki konut kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 200 milyar liraya yaklaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bankaların kullandırdığı konut kredi bakiyesi bu yılın Haziran sonunda 199 milyar 964 milyon 792 bin liraya ulaştı.

Geçen yıl sonuna göre konut kredi bakiyesi 8 milyar 430 milyon 717 bin TL (yüzde 4.4) artış gösterdi. İstanbul, bu dönemde en fazla konut kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü.

Toplam konut kredilerinin yüzde 31.8'i İstanbul'da kullanıldı.

İstanbul'daki konut kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 2 artarak 63 milyar 607 milyon 656 bin liraya yükseldi. İstanbul'u 23 milyar 195 milyon lira (yüzde 11.6) ile Ankara, 14 milyar 774 milyon lira (yüzde 7.4) ile İzmir, 7 milyar 417 milyon lira ile Bursa ve 6 milyar 430 milyon lira ile Antalya izledi. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da konut kredi bakiyesi artışı sırasıyla yüzde 3.4, yüzde 5.5, yüzde 5.5 ve yüzde 4.6 oldu. Bu dönemde konut kredisi bakiyesinin en az olduğu il 69 milyon 503 bin lira ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Bayburt'u 112 milyon 379 bin lira ile Ardahan, 137 milyon 111 bin lira ile Gümüşhane ve 143 milyon 305 bin lira ile Muş ve 153 milyon 558 bin lira ile Kilis takip etti. Bu yılın ilk yarısında 646 bin 32 konut satılırken, konutların (yüzde 31.2) 201 bin 805'inde kredi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2018 01:55
Anahtar Kelimeler:
BankaKrediEmlakKonut
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