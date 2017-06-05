Konut kredisi roketledi

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin TEB'in katkılarıyla hazırladığı 2017 yılının ilk 3 ayını kapsayan 'GYODER Gösterge’ raporuna göre, Türkiye'de konut kredisi kullanımı artıyor. Raporda, toplam konut kredisi hacminin 2016 yılsonu itibarıyla 175 milyar TL’yi aştığı vurgulandı. 2017’nin 3. çeyreğinde kullanılan yeni konut kredisinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak, 13.2 milyar TL’ye ulaştığı ifade edildi. Faiz oranlarındaki düşüşün 2016 yılının 2. çeyreğinden bu yana devam ettiğinin belirtildiği raporda, 2017 yılı Mart ayı itibarıyla aylık faizin yüzde 0.87, bileşik faizin ise yüzde 10.95 seviyesine indiğine dikkat çekildi. Ayrıca konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payının hem bir önceki yılın aynı dönemine hem de önceki çeyreğe göre artarak yüzde 38.5 olduğu belirtildi.

Yabancı ilgisi azalıyor

Doğrudan yabancı yatırımların ve yabancılara gayrimenkul satış rakamlarında yaşanan düşüşün 2016 yılından bu yana devam ettiğinin ifade edildiği raporda, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldığı kaydedildi. Yabancıların Türkiye’de yaptıkları yatırımların; alan bazında 2017’nin ilk üç ayında, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 17.1 artış, işlem sayısında ise yüzde 13.4 azalış gösterdiği belirtildi.

AVM sayısı 390’a ulaştı

Türkiye genelinde toplam AVM sayısının 390’a, toplam kiralanabilir alan stokunun ise yaklaşık yüzde 5’lik artış ile 11 milyon 600 bin metrekareye ulaştığı ifade edilen raporda; bu rakamın, İstanbul’un toplam kiralanabilir alan stokunun yaklaşık yüzde 38’ini oluşturduğu ifade edildi.