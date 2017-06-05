Konut kredisi roketledi

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin TEB'in katkılarıyla hazırladığı 2017 yılının ilk 3 ayını kapsayan 'GYODER Gösterge’ raporuna göre, Türkiye'de konut kredisi kullanımı artıyor. Raporda, toplam konut kredisi hacminin 2016 yılsonu itibarıyla 175 milyar TL’yi aştığı vurgulandı. 2017’nin 3. çeyreğinde kullanılan yeni konut kredisinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak, 13.2 milyar TL’ye ulaştığı ifade edildi. Faiz oranlarındaki düşüşün 2016 yılının 2. çeyreğinden bu yana devam ettiğinin belirtildiği raporda, 2017 yılı Mart ayı itibarıyla aylık faizin yüzde 0.87, bileşik faizin ise yüzde 10.95 seviyesine indiğine dikkat çekildi. Ayrıca konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payının hem bir önceki yılın aynı dönemine hem de önceki çeyreğe göre artarak yüzde 38.5 olduğu belirtildi.