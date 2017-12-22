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Konut satışları yüzde 7.5 geriledi

Türkiye genelinde Kasım'da 122 bin 732 konut satışı gerçekleşti. Geçen ay satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7.5 düşüş kaydetti. Konutların yüzde 30.4'ü banka kredisiyle satıldı. Geçen yıla göre yüzde 21.4 artan yabancılara konut satışında Araplar açık ara önde

22 Aralık 2017 Cuma 16:04
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Konut satışları yüzde 7.5 geriledi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde Kasım'da satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0.1 geriledi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7.5 düşerek 122 bin 732 oldu.
Konut satışında en yüksek payı 19 bin 939 konutla (yüzde 16.2) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 200 konut satışıyla (yüzde 11.6) Ankara, 7 bin 360 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 6 konutla Hakkari, 16 konutla Ardahan ve 51 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Konutların yüzde 30.4'ü banka kredisiyle satıldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 düşüşle 37 bin 250'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 30.4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 9 konut satışı ve yüzde 18.8 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payı en yüksek il yüzde 56.3 ile Ardahan oldu. Türkiye genelinde Kasım'da diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak 85 bin 482'ye çıktı. 
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 59 bin 354 oldu.

En çok Araplar konut aldı

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 artarak 2 bin 152 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 728 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 491 konutla Antalya, 142 ile Bursa, 128 ile Yalova, 94 ile Sakarya izledi.
Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye'den 405 konut satın aldı. Bunu 239 konutla Suudi Arabistan, 151 konutla Kuveyt, 135 konutla Rusya Federasyonu ve 105 konutla Afganistan vatandaşları takip etti. 

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EkonomiKonutKrediKonut SatışıArapYabancı
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