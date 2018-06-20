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Konut satışlarına kamu dopingi

Türkiye genelinde Mayıs ayında 119 bin 655 adet konut satışı gerçekleşti

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:14
Konut satışlarına kamu dopingi

Mayıs ayı konut satışlarında tapu harçlarındaki indirim, kamu bankalarının konut faizlerini yüzde 0.98’e çekmesi, markalı konut projelerindeki indirimler etkili oldu. Mayıs 2018’de Mayıs 2017’ye göre yüzde 2.7 artış yaşanırken geçtiğimiz, Nisan 2018’e kıyasla da yüzde 16 oranında bir yükseliş gözlendi. İpotekli (banka kredili) satışlara bakıldığında 36 bin 865 konut satışı ile 2017 yılının Mayıs ayına göre yüzde 11.7 oranında azalış yaşandı. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut kredilerinde yükü kamu bankalarının çektiğine işaret ederek, “Özel bankalar da devreye girerek faizleri düşürmeli. 42 firmayla başlattığımız yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim konut kampanyasını 30 Haziran Cumartesi gününe kadar uzatmış bulunmaktayız. Şu ana kadar maliyet artışlarını fiyatlarımıza yansıtmadık. Bu arada yabancıya konut satışı rekor seviyesinde artarak devam ediyor. 2017 yılının Mayıs ayına göre yüzde 36.1 oranında artış ile 2 bin 415 adet konut satışı gerçekleşti” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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