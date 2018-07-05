Konut üreticilerinden kampanyaya devam

Satışı devam eden Babacan Premium, Babacan Port Royal ve Babacan Palace projeleriyle kampanyaya en büyük desteklerden birini veren şirket, kredi faiz oranlarındaki yükseliş eğilimine rağmen yüzde 20 indirim, yüzde 0.98 faiz oranı sunmayı sürdürecek. Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Ulusal Kampanya sürecinin başladığı ilk günden itibaren kampanyaya en büyük desteklerden birini veren bir şirket olarak yatırımcılarımızın gözünde oluşturduğumuz güveni zirveye taşıdık. Kampanya sona ermesine rağmen, yatırımcılarımızdan gelen taleplere sessiz kalamadık” dedi. EKONOMİ SERVİSİ