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Konutların 3'te 1'i krediyle satıldı

Türkiye genelinde Ocak ayında 97 bin 19 konut satıldı. Bu dönemde banka kredisi kullanılarak satılan konut sayısı 28 bin 678 oldu. Ocak ayında her 3 konuttan 1'i banka kredisiyle satıldı

21 Şubat 2018 Çarşamba 16:25
Konutların 3'te 1'i krediyle satıldı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde Ocak'ta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 27 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.7 artışla 97 bin 19 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 336 konutla ilk sırada (yüzde 16,8) yer aldı. İstanbul'u, 9 bin 720 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 5 bin 841 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 4 konutla Ardahan, 5 konutla Hakkari, 35 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde banka kredisiyle (ipotekli) konut satışları yüzde 20.3 azalarak 28 bin 678'e geriledi. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 29.6 olarak belirlendi. Banka kredisiyle satışlarda İstanbul 5 bin 464 konut ve yüzde 19.1 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde kredili satış payının en yüksek olduğu il yüzde 75 ile Ardahan oldu. İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde 44 bin 363 oldu. İkinci el konut satışları Ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.9 artış göstererek 52 bin 656'ya çıktı. 

Yabancılara bin 742 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak'ta 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 25,7 artarak bin 742 oldu. Bu alanda ilk sırada 545 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 427 satışla Antalya, 161 satışla Bursa, 90 satışla Yalova ve 82 satışla Trabzon izledi. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 272 konut satın aldı. Ocakta Suudi Arabistan vatandaşları 160, Afganistan vatandaşları 124, Rusya vatandaşları 121 ve Kuveyt vatandaşları 108 konut edindi.

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