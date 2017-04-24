Konutların yüzde 40’ı krediyle satılıyor

AHMET SAFA TERZİ İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde Mart ayında 128 bin 923 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, Şubat 2017'ye göre yüzde 27, Mart 2016'ya göre ise yüzde 10 artış kaydetti. İstanbul 22 bin 443 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 bin 4 konut satışıyla (yüzde 11.6) Ankara, 8 bin 59 konut satışıyla (yüzde 6.3) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Hakkâri, 12 konutla Ardahan ve 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Her 10 konuttan 4’ü banka kredili satıldı

Bankaları konut kredisinde faiz oranlarının düşürmesiyle Türkiye genelinde banka kredili (ipotekli) konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.9 artarak 50 bin 424'e yükseldi. Böylece geçen ay satılan konutların yaklaşık yüzde 40'ı banka kredisiyle el değiştirdi. İpotekli satışlarda İstanbul 9 bin 661 konut satışı ve yüzde 19.2 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 59.1 ile Artvin olduğu görüldü. Türkiye genelinde Mart ayında diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 artarak 78 bin 499 oldu.

Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 782 konut satışı ve yüzde 16.3 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57 oldu. Ankara 8 bin 525 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 667 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu iller 5'er konutla Hakkâri ve Ardahan olarak belirlendi.

56 bin 376 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 56 bin 376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 43.7 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul, 9 bin 972 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.7) sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 355 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 117 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artışla 72 bin 547 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 471 konut satışı ve yüzde 17.2 payla ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55.6 oldu. Ankara'da 9 bin 649, İzmir'de 4 bin 942 ikinci el konut satıldı.



Yabancı ilgisi azalıyor



Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 azalarak bin 578 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 579 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 313 konutla Antalya, 124 konutla Bursa, 88 konutla Yalova, 80 konutla Sakarya ve 73 konutla Ankara izledi. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye’den 323 konut satın aldı. Irak’ı 148 konutla Suudi Arabistan, 139 konutla Kuveyt, 115 konutla Rusya ve 112 konutla Afganistan takip etti.