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Konutta Artvin sürprizi

Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi Ocak ayı sonuçlarına göre konut satış fiyatlarının en çok arttığı il Artvin, kira fiyatlarının en çok arttığı il ise Ağrı oldu. Hakkâri ise satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu

15 Şubat 2018 Perşembe 18:42
Konutta Artvin sürprizi

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Reidin-Gyoder (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Yeni Konut Fiyat Endeksi Ocak ayı sonuçları açıklandı. 81 ilin tamamını kapsayan rapora göre markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 4'ünün alıcısı yabancı yatırımcılar olurken, en çok 2+1 konutlar tercih edildi.

En yüksek yıllık kira getirisi sunan iller arasında ise Aydın, Van ve Şanlıurfa olarak öne çıktı. Reidin Emlak Endeksi'ne göre ise Ocak ayında satılık konutlarda, bir önceki aya göre yüzde 0.85 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11.74 oranında fiyat artışı kaydedildi.

Ocak ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının yüzde 2.11 oranında arttığı Artvin, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu.

Konut fiyatlarında 8 yılda yüzde 79 artış

Endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 78.90 oranında artış gerçekleşti.

Yeni konut satışlarının yüzde 74'ünü bitmemiş konut stokları oluştururken, Ocak ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 4'lük kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı ve en çok 2+1 konutlar tercih edildi.

Banka kredisi kullanımı azalıyor

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 34, banka kredisi kullanım oranı yüzde 30 ve senet kullanım oranı yüzde 36 olarak gerçekleştiği görüldü.

Ocak ayında peşinat kullanım oranı aralık ayına göre 3 puan artarken, uygulanan yüksek faizler nedeniyle banka kredisi kullanım oranı 4 puan düştü ve senet kullanım oranı ise 1 puan arttı. Ocak ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 26'sı bitmiş, yüzde 74'ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 8 puanlık bir düşüş yaşandı.

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Reidin-GyoderKonut Fiyat Endeksi Ocak Ayı SonuçlarıArtvinHakkariAğrı
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