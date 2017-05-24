Konut satışlarında Mart 2017'de yaşanan ivme, bankaların yoğun kredi imk4anı sağlamasına rağmen Nisan ayında devam etmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde Nisanda 114 bin 446 konut satıldı. Mart 2017'de ise 128 bin 923 konut satılmıştı. İstanbul 20 bin 66 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.5) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 364 konut satışıyla (yüzde 11.7) Ankara, 7 bin 170 konut satışıyla (yüzde 6.3) İzmir izledi.
Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 4 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 18 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde banka kredili konut satışları Nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.6 artarak 43 bin 334'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde banka kredili satışın payı yüzde 37.9 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışlarında banka kredili satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 87.5 ile Ardahan olduğu görüldü.
Konutta darboğaz sinyali
Türkiye genelinde Nisanda 114 bin 446 konut satıldı. Nisan 2017'de satılan konut sayısı Mart 2017'ye göre yüzde 11.2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artış gösterdi
24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:25
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Konut satışlarında Mart 2017'de yaşanan ivme, bankaların yoğun kredi imk4anı sağlamasına rağmen Nisan ayında devam etmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde Nisanda 114 bin 446 konut satıldı. Mart 2017'de ise 128 bin 923 konut satılmıştı. İstanbul 20 bin 66 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.5) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 364 konut satışıyla (yüzde 11.7) Ankara, 7 bin 170 konut satışıyla (yüzde 6.3) İzmir izledi.