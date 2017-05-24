Konutta darboğaz sinyali

Konut satışlarında Mart 2017'de yaşanan ivme, bankaların yoğun kredi imk4anı sağlamasına rağmen Nisan ayında devam etmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde Nisanda 114 bin 446 konut satıldı. Mart 2017'de ise 128 bin 923 konut satılmıştı. İstanbul 20 bin 66 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.5) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 364 konut satışıyla (yüzde 11.7) Ankara, 7 bin 170 konut satışıyla (yüzde 6.3) İzmir izledi.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 4 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 18 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde banka kredili konut satışları Nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.6 artarak 43 bin 334'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde banka kredili satışın payı yüzde 37.9 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışlarında banka kredili satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 87.5 ile Ardahan olduğu görüldü.

Yabancılara konut satışında kıpırdanma

Yabancılara yapılan konut satışları Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artarak bin 624 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 571 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 385 konutla Antalya, 109 konutla Bursa, 97 konutla Trabzon, 69 konutla Yalova ve 65 konutla Ankara izledi. Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye’den 245 konut satın aldı. Irak’ı 185 konutla Suudi Arabistan, 169 konutla Kuveyt, 99 konutla Rusya ve 81 konutla Afganistan takip etti. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL