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Konutta eğilimler değişti

GYODER-Akademetre iş birliği ile hazırlanan ‘Konutun Geleceği, Geleceğin Konutu’ Raporu'na göre konut sektöründe bugünün tüketicisi özellikle ‘güven’ konusu üzerinde duruyor

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:44
Konutta eğilimler değişti

Raporda öne çıkan bazı husular şöyle: Camlar yere kadar ve evler ufak olsa da ferah, aydınlık isteniyor. Yalıtım artık sadece ısı bazlı konuşulmuyor, ses yalıtımı da talep edilenler arasında. Tüketici Fransız balkonların normal balkon yerine sayılmasından rahatsız ve ‘balkonmuş’ gibi inşa edilen balkonlar istemiyor.

Tüketici için projeden konut almak artık ilk tercih değil, eğer alıyorsa aldığı projenin 1 yıl içinde teslimini istiyor. Konutta oda kullanımı tercihleri değişiyor. Tüketici, alanların küçülmesine razı ancak projelerde standardın dışında heyecan verici unsurlar arıyor. Bu beklentilerin başında; ‘evin kullanımını kolaylaştıracak çamaşır odası, depo, kiler’ gibi unsurlar geliyor.

Sitelerde artık yaşam alanları ile ilgili beklentiler değişiyor. Fitness salonları pek de tercih edilmiyor. Konut satın alma dürtüsüne yönelik verilere göre; oturmak için konut satın almak isteyenlerin yüzde 56.2’si, yatırım için konut satın almak isteyenlerin yüzde 85.5’i konut sahibi.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GYODERRaporTüketiciGüven
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