Konutta senet devri

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Mayıs 2017 Sektör Raporu’nda, aileler veya hane halklarının yaşadıkları sorunlar da incelendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri dikkate alınarak hazırlanan raporda; Türkiye'deki konutların yüzde 40’ının sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevelerinden, yüzde 42.6’sının konutun yalıtımından dolayı ısınamama sorunu yaşanmasından, yüzde 20’sinin ise odaların karanlık olması ve yeterli ışık alınamamasından şikayetçi olduğu belirtildi.

Yapı ruhsatlarında ciddi gerileme var

Mayıs ayı sonuçlarına göre, yılın ilk çeyrek döneminde alınan yapı ruhsatlarında gerileme yaşandığı bilgisinin verildiği raporda, inşaatlarda yeni iş iştahında zayıflama görüldüğü tespitleri yer aldı. Rapora göre, alınan yapı ruhsatları 2017 yılının ilk üç ayında, bir önceki yıla göre, bina sayısı olarak yüzde 15, yüzölçümü olarak yüzde 17.2, değer olarak yüzde 3.6 ve daire sayısı olarak yüzde 11.6 oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2017 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 45 milyon metrekare iken; bunun 25.4 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı ve 9.6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde işlerin tamamlanma hızının arttığı ve önemli ölçüde yeni stokların kullanıma arz edildiği belirtildi. Yılın ilk çeyreğinde alınan yapı izinleri metrekare olarak yüzde 22 artarak 39.3 milyon metrekareye yükseldi.

Senedin payı hızla artıyor

Yeni yılın ilk dört ayında markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredi si kullanım oranlarının incelendiği raporda; Nisan ayında peşinat kullanım oranının yüzde 18’e gerilediği, banka kredisi kullanım oranının yüzde 35’e, senet kullanım oranının ise yüzde 47’ye yükseldiği bilgisi yer aldı. Peşinat payındaki gerilemenin, hane halklarının tasarruflarının azaldığını ve borçlanma ihtiyacının artığını gösterdiği, ayrıca düşük kredi faizlerinin de borçlanma eğilimini tetiklediği belirtildi. Ancak senetlerin payının yüzde 50’ye yaklaşmasının daha önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

Senet payının artmasının, markalı üreticilerin satışlarını kendilerinin finanse ettiğini ve ödenmeme riskini üstlendiklerini gösterdiğine dikkat çekildi.