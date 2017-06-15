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Konutta senet devri

Türkiye İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan ‘Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ ve ‘Reidin Emlak Endeksi’ Mayıs ayı sonuçları açıklandı

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Konutta senet devri

Endekse göre, Mayıs ayı fiyat artışı, bir önceki aya göre yüzde 0.11, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.64 oranında gerçekleşti. Markalı konut projelerinden satışlarda banka kredisi kullanım oranının yüzde 30, senet kullanım oranının yüzde 56 olduğu Mayıs ayında, stok erime hızı yüzde 4.9 olarak gerçekleşti. Ayrıca markalı konut projelerinde, Nisan’da olduğu gibi Mayıs ayında da satışların yüzde 6’lık oranı, yabancı yatırımcılara yapıldı. Mayıs ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüde 32’si bitmiş, yüzde 68’si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bu arada büyük alanlara sahip konutların satışında yükseliş dikkat çekiyor. MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

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