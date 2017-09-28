Konutta yeni dönem 

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Adil Gökçadır, Türkiye'nin ilk imar yönetmeliğinin 1985 yılında çıktığını ve o tarihten bu yana 17 değişiklik gördüğünü aktardı. Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2017'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceğini hatırlatan Gökçadır, bunun bazı değişiklikler içerdiğini, gayrimenkulde ise bazı kısıtlama ve zorunluluklar getirdiğini anlattı. Gökçadır, yeni yönetmelik ile kat alanlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Eski yönetmelikte toplam kat alanının yüzde 20'si oranında alanı emsal dışı kullanma imkanına sahiptik. Neredeyse balkonların yarıdan fazlasını emsal dışı olarak ilave edebiliyorduk. Önceden 100 metrekare bir daire yaptığınızda balkonların emsalsiz kullanılması nedeniyle bu rahatça 120-125 metrekare olabiliyordu. Şimdi bu imkanlar hemen hemen sıfıra inmiş durumda çünkü şu andan itibaren bu kullanılamayacak. Hatta bundan sonra arsanın toplam emsal alanının en fazla yüzde 30'u kadar ortak alan kullanma şansınız var. Bu da birtakım daralmalara neden oluyor. Belirli kısıtlamalar var ama böyle bir disiplini kötü değerlendirmemek lazım."

Stüdyo dairelere yasak

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1+0 tipi stüdyo dairelerin yapımının da yasaklandığını vurgulayan Gökçadır, "En küçük daire 1+1 olacak. Her müstakil konutta en az bir oturma ve yatak odası bulunmak zorunda. 1+0 stüdyo dairelerin yapımının yasaklanması sektörü etkilemez çünkü Türkiye'de en çok satan 2+1 tipi dairelerdir" dedi.



Türkiye'de arsa fiyatlarının yüksek olduğunu ve giderek artmasını doğru bulmadığını belirten Gökçadır, "Şimdi arsaların değerinin düşmesinin son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Arsalar eskisinden daha düşük bir imara sahip olacak. Bu nedenle fiyatlar bir parça düşecektir" diye konuştu. Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi de, bundan sonraki süreçte yeşil alanların, sağlıklı yapıların ön plana çıkacağını gördüklerini belirterek, "İki yıldır her yıl sonu, müteahhitlerin 'yönetmelik değişecek mi' noktasındaki soru işaretleri, halkın beklentisi, arsa sahiplerinin hızlı hareket etmesi yormuştu" dedi. AA

