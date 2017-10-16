Konutta zam lideri Bursa

Endekse göre; stok erime hızının yüzde 2.7 olduğu Eylül ayında, fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 0.34, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11.55 oranında gerçekleşti. Türkiye genelinde 68 ili kapsayan ‘REIDIN Emlak Endeksi’ Eylül ayı sonuçlarına göre ise konut fiyatlarında, bir önceki aya göre yüzde 0.79 oranında artış yaşandı. Eylül ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir yüzde 2.07’lik oranla Bursa oldu. Eylül ayında yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı Ağustos ayına göre 1 puan artarak yüzde 23, senet kullanım oranı da 7 puan gerileyerek yüzde 37 olarak gerçekleşti. Banka kredisi kullanım oranı ise 8 puan artarak yüzde 40’a çıktı. Bu arada 4+1 ve 151 metrekare üzerindeki konutların satışı da azaldı. Bir önceki aya göre 1+1 konut tipi satışının on binde 6 oranında arttığı Eylül ayında, 2+1 konut tipinde binde 4.5, 3+1 konut tipinde binde 5 oranında artış yaşandı. Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 3’lük oranı yabancı yatırımcılara yapıldı.

EKONOMİ SERVİSİ