Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106474
ALTIN
152.733
DOLAR
3.6440
STERLİN
4.8422
EURO
4.3033

Konutta zam lideri Bursa

Türkiye İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan ‘Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Eylül ayı sonuçları açıklandı

16 Ekim 2017 Pazartesi 17:27
67 Okunma
Konutta zam lideri Bursa

Endekse göre; stok erime hızının yüzde 2.7 olduğu Eylül ayında, fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 0.34, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11.55 oranında gerçekleşti. Türkiye genelinde 68 ili kapsayan ‘REIDIN Emlak Endeksi’ Eylül ayı sonuçlarına göre ise konut fiyatlarında, bir önceki aya göre yüzde 0.79 oranında artış yaşandı. Eylül ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir yüzde 2.07’lik oranla Bursa oldu. Eylül ayında yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı Ağustos ayına göre 1 puan artarak yüzde 23, senet kullanım oranı da 7 puan gerileyerek yüzde 37 olarak gerçekleşti. Banka kredisi kullanım oranı ise 8 puan artarak yüzde 40’a çıktı. Bu arada 4+1 ve 151 metrekare üzerindeki konutların satışı da azaldı. Bir önceki aya göre 1+1 konut tipi satışının on binde 6 oranında arttığı Eylül ayında, 2+1 konut tipinde binde 4.5, 3+1 konut tipinde binde 5 oranında artış yaşandı. Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 3’lük oranı yabancı yatırımcılara yapıldı.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBankaFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim