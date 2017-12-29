Köprülere zam kapıda

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'da 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı.

Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerindeki artışa ilişkin soruya karşılık Arslan, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılanlarda sürecin belli olduğunu belirterek, "2 Ocak tarihli döviz kuru, bir önceki yılın 2 Ocak tarihindeki döviz kuruyla kıyaslanıyor aradaki fark hesaplanıp, Türk lirasına çevriliyor ve uygulanıyor" ifadesini kullandı.

Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile YİD modeliyle işletilen otoyollardaki ücretin böyle belirleneceğini bildiren Arslan, devletin elindeki köprü ve otoyollardaki ücret düzenlemelerinin ise bu ayın enflasyonu dikkate alınarak, yıl başından itibaren tespit edileceğini dile getirdi.

İnternette kota uygulaması kalkıyor

Ahmet Arslan, adil kullanım kotası uygulamasının 2018 sonunda kaldırılacak olması dolayısıyla kullanıcıların son derece memnun olduğuna işaret ederek, "Biz ve sektöre düşen, bunun hazırlığını ve gereğini yapmaktır." diye konuştu.

Arslan, PTT'ye alınacak bin 750 personele yönelik düzenleme yaptıklarını belirterek, "İnşallah 10 gün içinde işlerine başlamış olacaklar" dedi.

Arslan, Aksaray ve Niğde’ye ortak bir havalimanı inşa edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine "Bu yıl başına kadar Aksaray ve Niğde’nin ihtiyacını karşılayacak ortak bir havalimanı olabilir mi diye bir çalışma yaptık ancak o illere münferit bir havalimanı yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Havacılık sektörünün büyümesine bağlı olarak gelecek hedefimiz bölgesel taşımacılık da yapabileceğimiz küçük gövdeli uçaklarla filoların güçlenmesi ve illere bu kapsamda daha küçük havalimanları yapılabilmesi” dedi.