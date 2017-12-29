Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472

Köprülere zam kapıda

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprülerde fiyatların 2 Ocak tarihli döviz kuru baz alınarak hesaplanacağını ifade etti. Arslan, devlet tarafından işletilen köprü ve otoyollarda ise ücretlerin bu ayın enflasyonu da dikkate alınarak hesaplanacağını bildirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 15:59
5 Okunma
Köprülere zam kapıda

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'da 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı.

Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerindeki artışa ilişkin soruya karşılık Arslan, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılanlarda sürecin belli olduğunu belirterek, "2 Ocak tarihli döviz kuru, bir önceki yılın 2 Ocak tarihindeki döviz kuruyla kıyaslanıyor aradaki fark hesaplanıp, Türk lirasına çevriliyor ve uygulanıyor" ifadesini kullandı.

Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile YİD modeliyle işletilen otoyollardaki ücretin böyle belirleneceğini bildiren Arslan, devletin elindeki köprü ve otoyollardaki ücret düzenlemelerinin ise bu ayın enflasyonu dikkate alınarak, yıl başından itibaren tespit edileceğini dile getirdi.

İnternette kota uygulaması kalkıyor

Ahmet Arslan, adil kullanım kotası uygulamasının 2018 sonunda kaldırılacak olması dolayısıyla kullanıcıların son derece memnun olduğuna işaret ederek, "Biz ve sektöre düşen, bunun hazırlığını ve gereğini yapmaktır." diye konuştu.

Arslan, PTT'ye alınacak bin 750 personele yönelik düzenleme yaptıklarını belirterek, "İnşallah 10 gün içinde işlerine başlamış olacaklar" dedi.

Arslan, Aksaray ve Niğde’ye ortak bir havalimanı inşa edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine "Bu yıl başına kadar Aksaray ve Niğde’nin ihtiyacını karşılayacak ortak bir havalimanı olabilir mi diye bir çalışma yaptık ancak o illere münferit bir havalimanı yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Havacılık sektörünün büyümesine bağlı olarak gelecek hedefimiz bölgesel taşımacılık da yapabileceğimiz küçük gövdeli uçaklarla filoların güçlenmesi ve illere bu kapsamda daha küçük havalimanları yapılabilmesi” dedi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
KöprüOtoyolZamInternet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin hayvancılıkta fotoğrafı
Türkiye'nin hayvancılıkta fotoğrafı
Faiz lobisi tarihi 'kâr' rekorunu kırdı
Faiz lobisi tarihi 'kâr' rekorunu kırdı
Türkiye'nin en büyüğü Tüpraş
Türkiye'nin en büyüğü Tüpraş
Bitcoin, teknolojik para!
Bitcoin, teknolojik para!
Dolar 4.3, Euro 5.2 lira olacak
Dolar 4.3, Euro 5.2 lira olacak
Turkcell'in 2017 'en'leri
Turkcell'in 2017 'en'leri
İhracatta 2018 hedefi 170 milyar dolar
İhracatta 2018 hedefi 170 milyar dolar
Kartla alışverişe onay süresi uzatıldı
Kartla alışverişe onay süresi uzatıldı
Döviz rezervleri yerinde sayıyor
Döviz rezervleri yerinde sayıyor

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim