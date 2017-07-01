Körfez’e ihracata Katar vurgunu

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), inşaat sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 110 milyar Dolar’ı aşan pazar büyüklüğü ve 1.5 milyonun üzerinde istihdamla ülke ekonomisine yön veren sektörün en önemli çatı kuruluşu olan Türkiye İMSAD’ın Haziran 2017 Sektör Raporu’nda Orta Doğu’da yaşanan kriz öne çıktı. Özellikle Körfez ülkelerinin son 10 yıldır inşaat malzemeleri sanayi için çok önemli pazarlar haline geldiği vurgulanan raporda, “Körfez’de Katar ile diğer ülkeler arasında ortaya çıkan ve Türkiye’yi de dolaylı olarak içine alan krizin, Türkiye’nin bu ülkelere yönelik inşaat malzemesi ihracatını olumsuz etkileyeceğine değinildi. Raporda, Körfezdeki krizin kısa zamanda aşılma olasılığının görülmediği, Körfez ülkelerinin krizde Katar’a destek veren Türkiye’den ithalatlarını azaltabileceği belirtildi. Katar’a ihracatın ise giderek daha zor ve pahalı hale geldiği, bu nedenle Katar’dan talep olsa dahi bu ülkeye aynı ölçüde inşaat malzemesi ihracatı yapmanın mümkün olamayabileceği ifade edildi.

Sektörde büyüme beklenenin altında

Sektöre ilişkin önemli tespit ve değerlendirmelere yer verilen İMSAD Haziran 2017 Sektör Raporu’na göre İnşaat sektörü 2017 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 3.7 seviyesinde beklentilerin altında bir büyüme gösterdi. Gayrimenkul sektörü ise ilk çeyrekte yüzde 1.8 büyüdü. Gayrimenkul sektöründe yeni iş geliştirme, yeni proje başlangıçları ve yeni kiralamalar önemli ölçüde yavaşladı. İnşaat sektörü ile GSYİH büyüme oranları arasındaki ilişki son dört çeyrekte zayıfladı. Yeni yılın ilk çeyreğinde bu kez ekonomik büyüme yüzde 5 olurken inşaat sektöründe daha düşük büyüme gerçekleşti. İlişkinin önümüzdeki dönemlerde istikrar kazanması bekleniyor.

Konut satışları yüzde 1.5 arttı

Konut satışları Mart ve Nisan aylarında önemli bir artış göstermişti. Rapora göre Mayıs ayında ise konut satışlarındaki artışın yavaşladığı görüldü. Mayıs ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artarak 116 bin 558 adet oldu. Haziran ayında da Ramazan etkisi görüldü. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bu yıl ilk kez geriledi. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 azalan birinci el konut satışı 52 bin 976 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 8.2 oranında arttı. Yeni konut satışı anlamına gelen birinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılı aynı dönemine göre yüzde 3.3 artarak 250 bin 790 adet oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 8.6 artarak 305.994 adet olarak gerçekleşti.

İlk el satışlardaki artışın ilk kez gerilemesi düşük kredi faizlerine ve desteklere rağmen ilave talebin artık sonuna yaklaşıldığını gösterdi. İpotekli konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 17.8 oranında artış göstererek 41 bin 738 adet oldu. Diğer konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azalarak 74.820 adede indi.