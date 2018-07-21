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Kornişon yüzleri güldürdü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, turşuluk salatalık olarak bilinen ve özelikle göletlerin yapımıyla üretiminde artış sağlanan kornişon, Rusya, Almanya ve Fransa'ya ihraç ediliyor

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:49
Kornişon yüzleri güldürdü

Sındırgı'da, belediye ve DSİ tarafından yapılan göletlerin ardından çiftçiler son yıllarda kornişon üretimine yöneldi. İlk yıllarda 20-30 dekarlık alanda ekilen fidelerden 50 ton ürün elde eden ilçe halkı, geçen sene 20 bin dekar alanda 40 bin ton ürün yetiştirdi. İklim koşullarının da etkisiyle verimi yüksek kaliteli ürün elde eden çiftçiler zamanla ihracata başladı.

Geçen yıl başta Rusya, Almanya ve Fransa olmak üzere çeşitli ülkelere yaklaşık 28 bin ton ürün ihraç edildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, eskiden tütün eken çiftçinin pek para kazanamadığını ancak belediye ile devletin yapmış olduğu göletlerden sonra kornişon ekimine yönelen üreticilerin iyi para kazandığını söyledi. Yavaş, ilçede yaklaşık 2 bin kişinin bu işten geçimini sağladığını belirterek, şunları kaydetti: "Yıllık 40 bin ton civarında üretim var.

Geçen yıl ilçemize 12 milyon liralık bir girdi sağlandı. Bu salatalıkların yüzde 70'i ihraç ediliyor. Bir kısmı ilçedeki turşu fabrikalarında işleniyor. Türkiye'de şu an üretim kapasitesi olarak birinci durumdayız. Türkiye'de en çok üretim Ödemiş ve Sındırgı'da var. Özelikle yüksek rakımlı mahallelerimiz Yaylabayır ve Yüreğil'de iklimin uygun oluşu nedeniyle toplam 4 aylık süreçte kornişon üretiliyor."
AA

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