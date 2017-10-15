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Kosova, Türk markalarını bekliyor

Yurt dışı açılım çalışmalarını sürdüren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD),  24 markayı temsil eden 32 kişi ile Kosova'daki fırsatları yerinde gördü. 

15 Ekim 2017 Pazar 16:48
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Kosova, Türk markalarını bekliyor

BMD Başkanı Sinan Öncel başkanlığındaki marka temsilcileri, KDM Danışmalık'ın organizasyonunda inşaatı devam eden ve Mayıs 2018'de açılması öngörülen Prizren'in ilk modern alışveriş çarşısı olacak ABİ Carshia'yı (Abi Çarşiya) ziyaret etti.

Sinan Öncel Türk markalarının yurt dışında halen 3 bine yakın mağaza ve 12 bin 500'ün üzerinde satış noktasında faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.  Yurt içinde başta kira olmak üzere işletme maliyetlerindeki artış  nedeniyle yurt dışına açılıma hız verdiklerini vurgulayan Sinan Öncel, şöyle devam etti: "Marka temsilcilerimizle geçen ay 1.3 milyar nüfuslu Hindistan'daydık. Hindistan'ın hemen ardından rotamızı bu kez Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'ya çevirdik. 24 markamızın 32 temsilcisi ile inşaatı devam eden Prizren'in ilk modern çarşısı ABİ Carshia'nın inşaatını gezdik." Sinan Öncel, Prizren'de görüştükleri Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj'ın da Türk markalarını ülkeye davet ettiğini bildirdi.

Hoxhaj'ın Kosova'nın bağımsızlık sürecinde ve sonrasında verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ettiğini anlatan Öncel, "Biz de Türk ürünlerine sıfır ithalat vergisi uygulanmasını, personel giderlerinde en az 5 yıl için kolaylık sağlanmasını istedik. Kendisi taleplerimizi kabul etmeye hazır olduklarını bize iletti" diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ

 
 
 

Anahtar Kelimeler:
EkonomiYurt DışıBirleşmiş Markalar DerneğiBMDKosovaTürkiye
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