köylü kadınlar isyan etti

Uludağ’ın eteklerinde yetişen meşhur Bursa ahudutları dalında çürüyor. Firmaları protesto eden köylü kadınlar tarlada eylem yaptı.

Ahududunun maliyetinin 4,5 lira olduğunu belirten üreticiler, "Firmalar ahududunu bizden maliyet fiyatına alıyor. Biz de toplamayıp dalında çürütüyoruz. Toplarsak firmalar bize ödemesini bir yıl sonra yapıyor. Zarar edeceğimiz için ahudutlarını toplamıyoruz. Ahudutlarını yurt dışından 9 liraya ithal eden firmalar bizden 4,5 liraya alıyor. Pastanelere ise kilosunu 20 liradan satıyorlar. Firmaların elinde oyuncak olduk. Devletimizin bu durumu düzeltmesini istiyoruz" dediler.

Türkiye’de yılda 2 bin ton ahududu üretimi yapılıyor. Bunun yüzde doksanı Bursa’nın Kestel ilçesinin Gözede, Alaçam, Derekızık, Seyidabat, Lütfiye, Aksu, Şevketiye, Kozluören, Sayfiye ve Kıran köylerinde yetiştiriliyor. Köylüler fiyatların düşük olması sebebiyle üretime başlamadı ve ahudutlarını dalında çürümeye bıraktı. Bir işçinin günde 20-25 kilo ahududu topladığını belirten üreticiler, "Bu da kilo başı 2-2,5 lira işçilik maliyeti demek. Bunun 2 lira da bakım maliyeti var. Bir kilo ahududunun 4 lira 50 kuruş masrafı var. Firmalar ürünü bizden bu fiyata alıyor. Bize de parasını 1 yıl sonra ödüyorlar. Zarar ettiğimiz için bu yıl ahudutlarını toplamayıp dalında çürütüyoruz. Çiftçilerin kredi borçları var. Bu yıl mahsulü satamazsak perişan olacağız. Firmalar Bosna Hersek’ten ahududunu 2 avroya alıyor. Bu nakliye masraflarıyla birlikte 9 liraya geliyor. Bizde belgesi var. Bizden ise mal ettiğimiz fiyata, yani 4 lira 50 kuruşa alıyorlar. Biz üreticiler olarak çok mağduruz. Yetkililer bu duruma el atsın. Bizim ana geçim kaynağımız ahududu. Yoksa borçtan dolayı bahçelerimizi ve evlerimizi satmak zorunda kalacağız" dediler.

Kestel’in Gözede köyünde meyve bahçelerinde toplanan çoğunluğu kadın yüzlerce ahududu üreticisi, firmaların uyguladığı fiyat politikasını protesto etti.

(Burak Türker/İHA)