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Kozmetik ithalatına 400 milyon dolar 

Türkiye'nin kozmetik ürünleri ithalatı geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 414.8 milyon dolar oldu

05 Şubat 2018 Pazartesi 00:20
Kozmetik ithalatına 400 milyon dolar 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en fazla ithal edilen ürün grubu vücut losyonları ve kremler oldu. Bu ürün grubunda yapılan ithalat geçen yıl sonu itibarıyla 105.5 milyon doları buldu.

Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri ithalatı için 83.8 milyon dolar, göz makyaj malzemeleri için 56.6 milyon dolar, parfümler için 45.4 milyon dolar ödendi. Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülkeler Fransa ve Almanya oldu. Fransa makyaj ve cilt bakımı malzemeleri, parfüm, ruj ve vücut losyonları ithalatında ilk sırada bulunurken, Almanya göz makyajı malzemeleri, deodorant ve saç boyası ithalatında zirvede yer aldı.

Bu dönemde, Fransa'dan 29.3 milyon dolarlık makyaj malzemeleri ve cilt bakım kremleri, 25.4 milyon dolarlık vücut losyonları ve krem, 17 milyon dolarlık parfüm ithal edildi. Almanya'dan ise 12 milyon dolarlık deodorant, 8.4 milyon dolarlık saç boyası, 11.1 milyon dolarlık göz makyaj malzemeleri satın alındı. Diğer malzemelere göre daha ucuz olan cımbız ve fırçalar ise Çin'den sağlandı. Söz konusu ülkeden 2017'de 9.2 milyon dolar tutarında fırça, 1.1 milyon dolarlık da cımbız ithal edildi. 
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIthalatDolarKozmetik
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