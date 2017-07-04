Kârda aslan payı aracılara kalıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Enflasyonun artışında en büyük etkenlerden biri olan gıdada yapısal sorunu Merkez Bankası bir raporuyla ortaya koydu. Tarla ile tüketici arasında fiyatı kat be kat artan ürünlerin bu süreçte kimlerden geçtiğini detaylı bir şekilde analiz eden Merkez Bankası Uzmanı Hüseyin Songül, tarlada 1 liraya alınan domatesin fiyatı markette 2.81 liraya çıktığını ortaya koydu. Tüm bu süreçte aracıların nakliye, vergi ve komisyon bedelleri de eklenince son aşamada tüketici domatese markette 2.81 TL ödüyor. İdeal tedarik zinciri ile tüketicinin fiyatı 2.81 TL yerine 2.54 TL olarak hesaplandı. Ayrıca, toplam parasal değer içindeki vergi yükü yüzde 11.5'ten yüzde 9.4'e, aracıların payı ise yüzde 45.5'ten yüzde 28.7'ye düşürülebilir durumda. Bu hesaplama ile aslında kilogram başına 27 kuruşluk yani yüzde 10'luk fazla ödeniyor. Hüseyin Songül'ün örnek olarak aldığı 10 bin kilogram domatesin 1 TL fiyatla başladığı yolculukta aracılık maliyeti yüzde 45.5 olurken domatesin içindeki gerçek fiyatın oranı yüzde 43.

Tarlada 1 TL rafta 2.81 TL

Merkez Bankası Uzmanı Hüseyin Songül'ün hesaplamasına göre tarladan raflara gelene kadar ürünler şu aşamalardan geçiyor; Tüccar, çiftçinin 10 bin kg domatesini kilosu 1 TL'den satın alıyor. Tüccar, çiftçi adına ilgili kamu otoritesine ödenmek üzere yüzde 2 oranında gelir vergisi stopajı ve yüzde 1 oranında Bağ-Kur kesintisi yaptıktan sonra kalan tutarı çiftçiye ödüyor. Tüccar Antalya halindeki komisyoncu aracılığıyla domatesin kilosunu KDV hariç 1.3 TL'den sevkiyatçıya satıyor. Sevkiyatçı, haldeki komisyoncu ile KDV hariç 2 TL'den satması için anlaşıyor. Komisyoncu markete aynı fiyattan satıyor. Domates hal ve market nakliyesi sırasında yüzde 10'ar toplamda yüzde 19 fire veriyor. Sevkiyatçı ve komisyoncu KDV ve komisyon bedeli ödüyor. Marketin girişinde geriye kalan 8 bin 100 kg domates KDV hariç 2.6 TL'den tüketiciye satılıyor.

Tüketici 8 bin 100 kg domatese yüzde 8 KDV dahil toplam 22 bin 744 ödüyor.