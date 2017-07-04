Kârda aslan payı aracılara kalıyor

EKONOMİ SERVİSİ
Enflasyonun artışında en büyük etkenlerden biri olan gıdada yapısal sorunu Merkez Bankası bir raporuyla ortaya koydu. Tarla ile tüketici arasında fiyatı kat be kat artan ürünlerin bu süreçte kimlerden geçtiğini detaylı bir şekilde analiz eden Merkez Bankası Uzmanı Hüseyin Songül, tarlada 1 liraya alınan domatesin fiyatı markette 2.81 liraya çıktığını ortaya koydu. Tüm bu süreçte aracıların nakliye, vergi ve komisyon bedelleri de eklenince son aşamada tüketici domatese markette 2.81 TL ödüyor. İdeal tedarik zinciri ile tüketicinin fiyatı 2.81 TL yerine 2.54 TL olarak hesaplandı. Ayrıca, toplam parasal değer içindeki vergi yükü yüzde 11.5'ten yüzde 9.4'e, aracıların payı ise yüzde 45.5'ten yüzde 28.7'ye düşürülebilir durumda. Bu hesaplama ile aslında kilogram başına 27 kuruşluk yani yüzde 10'luk fazla ödeniyor. Hüseyin Songül'ün örnek olarak aldığı 10 bin kilogram domatesin 1 TL fiyatla başladığı yolculukta aracılık maliyeti yüzde 45.5 olurken domatesin içindeki gerçek fiyatın oranı yüzde 43.