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Kredilerin mevduatı aşması baskı oluşturuyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye’de mevduattan daha fazla oranda olan kredilerin dış finansmanla karşılandığını ve kimsenin bunu kaybetmek istemediği ifade ederek, son dönemde bunun baskısının hissedildiğini ifade etti

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:21
Kredilerin mevduatı aşması baskı oluşturuyor

Leblebici, piyasa mekanizmasının alınan tedbirlerle çalışır hale getirilmesiyle normale dönüldüğünü söyledi. “Açıkçası bu tür kur ataklarında uygulanması gereken bir kural seti var ve o uygulandı. Sistemin ihtiyacı olan likidite sağlandı ve normale dönüldü” diye konuşan Leblebici, oluşan kur seviyesini ekonomik sebeplerle açıklanmanın mümkün olmadığını vurguladı. “Spekülatif bir atak yaşadık.

Adeta bir köpük oluştu ve normalleşmesi gerekiyordu ve piyasa bunu normalleştirmeye başladı” diye konuşan Leblebici, özel söktürün süreçteki durumunu da değerlendirdi. Herkesin kendini korumak için tedbirler aldığını söyleyen Leblebici, “Kimisi açıklarını kapattı, kimisi likiditesini artırdı.

Herkes özel sektörün yabancı para cinsinden borçlarına bakıyor ama bu borçlar uzun vadeye yayılmış borçlar. Türk firmalarını şu anda kısa vade borçlarından fazla paraları var ve özel sektör kısa vadede yabancı para cinsinden borcunu öder, üste parası bile kalır” dedi.
HABER MERKEZİ

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